Kultur Abonnement

Berlingskes største Brøndby-fan har haft en mandag i helvede: Smerten er endeløs, og ingen forstår den

Kommentar: »Jeg føler mig til grin. Vanæret. Jeg priser mig lykkelig over, at jeg havde bedt om afspadsering mandag, så jeg slipper for mine kollegers skadefro kommentarer,« skriver Berlingskes største Brøndby-fan om sin mandag i helvede. Han er ramt af fodboldsorg.