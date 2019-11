Apple aflyser premieren på første store film-satsning

Onsdag skulle Apples nye film »The Banker« have haft premiere på det amerikanske filminstitut AFIs årlige filmfestival. Men virksomheden, der mest af alt er kendt for sine smartphones og computere, skabte røre, da den på selve dagen valgte at aflyse premieren på grund af »bekymringer«.

Det skriver The Guardian.

»The Banker« skulle have lukket festivalen og derefter være udkommet på gigantens nye streamingtjeneste Apple+ natten til torsdag amerikansk tid.

Men onsdag eftermiddag udsendte Apple en pressemeddelelse uden at forklare, hvorfor filmen – indtil videre – er trukket tilbage.

»Vi opkøbte »The Banker« tidligere på året, fordi vi blev rørt af filmens underholdende og lærerige historie om sociale forandringer og viden om den finansielle verden. I forrige uge blev vi bekendt med nogle bekymringer omkring filmen. Vi har derfor i samarbejde med filmens producent brug for noget tid til at undersøge disse spørgsmål og finde ud af, hvordan vi på bedste vis bestemmer næste trin. Set i lyset af dette vil »The Banker« ikke få premiere ved AFI Filmfestivalen,« skrev Apple.

Aflysningen af premieren skaber ifølge The Guardian tvivl om fremtiden for filmen, der var spået til at være Apples store filmsatsning. Efter lanceringen af Apple+ har flere insiderkilder givet udtryk for, at Apple med filmen håbede, at de kunne konkurrere med andre streamingtjenesters store succes på filmscenen, herunder at »The Banker« muligvis kunne være et bud på en Oscar-nominering.

»The Banker« er baseret på en sand historie om to sorte entreprenører, der tjente en formue ved at lade, som om deres virksomhed var ledet af en hvid mand. Blandt hovedrolleindehaverne er blandt andre Samuel L. Jackson og Marvel-skuespilleren Anthony Mackie.