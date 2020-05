Annette Heick: »Jeg føler, at alt er taget fra mig«

Hvad er du begyndt at gøre, som du ikke gjorde før?

»Jeg spiller voldsomt meget mere tennis, for jeg bliver sindssyg og frygtelig at være sammen, med, hvis jeg ikke kommer ud. Jeg finder ikke roen. Jeg føler, at alt er taget fra mig og stjålet over night. Nu er jeg max stresset. Det er forfærdeligt. Jeg har ni jobs i kalenderen fra nu og til august næste år. Mens vi stadig skrev 11. marts, havde jeg 200. Jeg hader det. Kunne jeg tage en pille, der gjorde, at jeg sov, til det var overstået, så tog jeg den.«

Hvad har været den hårdeste erkendelse de seneste måneder?

»Hvor lidt kultur betyder for vores regering. Det er jeg fuldstændig rystet over. Desværre fortæller det os, at der florerer gamle forestillinger om, at kultur bare er for sjov og en hobby. Jeg tror, man undervurderer, hvor meget underholdningsindustrien fylder og tjener ind i skattekroner.«

Hvad savner du mest?

»Publikum. Det er gået op for mig, hvor vigtigt den del af mit arbejde er: At have interaktion med et publikum. Det spreder livsglæde og fællesskab, og det er jeg afskåret fra.«

Annette Heick ærgrer sig over uvisheden om genåbningen af Danmark. »Der er så mange uklarheder, og jeg har efterlyst, at man får fremlagt konkrete planer for en åbning af kulturlivet, for ingen kan agere, når vi ingen planer har.«

Har du et særligt trick, du benytter til at afstresse med i denne tid?

»Tennis. Jeg spiller halvanden time om morgen og to timer om aftenen. Det er næsten manisk. Så glemmer jeg alt og fokuserer bare på bolden. Jeg har ikke tillagt mig nogle coronadeller, jeg er mager som en jagthund.«

Hvad må den gamle verden godt beholde?

»Forbrugsmønstre. Vi var allerede begyndt at tænke over vores forbrug, og det har coronaen skubbet til. At det koster 300 kr. at flyve til den anden side af Jorden, det dur ikke. Jeg kommer ikke til at drøne ud og købe alt muligt. Jeg kommer til at holde på pengene. Jeg siger det en smule skamfuldt, for jeg vil gerne bidrage, men jeg tør ikke.«

Hvad er det mest overraskende, du har lært om dig selv under coronakrisen?

»Hvor meget frihed betyder for mig. Det er helt vildt, hvor essentiel den frihed er for mig. Det overrasker mig, at jeg er negativ. Jeg er altid optimistisk, men det er jeg slet ikke nu. Det gør mig helt utroligt ked af det. Der er en form for frihedsberøvelse i det her. Nogle bestemmer på mine vegne, hvad jeg skal gøre. Jeg føler mig talt ned til, og jeg føler, at den tillid, man kunne vise danskerne, bliver svigtet. Jeg føler mig umyndiggjort, og at demokratiet står for fald. Jeg er rystet over, hvordan et sundt, velfungerende og selvstændigt tænkende samfund bliver reduceret til det modsatte. Det er enormt trist. Én ting er det sundhedsfaglige, det er ingen uenige i, men når det kommer til politik, så er det her en af de største skandaler siden Anden Verdenskrig.«

Hvad vil du tage med dig ind i en verden efter coronakrisen?

»Jeg tror desværre, jeg kommer til at være meget mere kynisk. Der går lang tid før jeg får tillid til magthaverne igen. Det er måske en overreaktion, men det bliver mig selv først. Der er ingen andre, der kan redde dig, så du må sørge for at have reserver.«