Anna Thygesen har flere gange brændt sig på kærlighed: »Jeg har udviklet en allergi over for mænd i blå habitter«

I sit køkken i lejligheden på Amager har Anna Thygesen fundet kaffebønnerne frem, da hun tøver. Hendes stemme falder en oktav og dirrer let ved berøringen med et særligt ord.

»Det var min far. Min far var min første kærlighed.«

Kærligheden kan brænde et menneske forkullet. Det ved Anna Thygesen alt om. Men hun ved til gengæld også, hvordan man rejser sig, børster sod og aske af sig og brøler: Jeg står her endnu!

Anna Thygesens far begik selvmord, da hun selv lige var fyldt 17 år. Fire år senere valgte hendes mor at gøre det samme. Siden er alle fortrædeligheder i hendes 54 år lange liv blevet målt mod det, der skete dengang.

Intet er kommet på niveau.

Heller ikke PFA-sagen, hvor hun ud over at blive hvirvlet ind i en af de mest omtalte svindelsager i nyere tid blev forrådt af den svindeldømte byggematador Kurt Thorsen, som hun havde haft et forhold til og været forelsket i.

»Der er ikke nogen mænd eller noget forhold, der har defineret MIG. Heller ikke Kurt Thorsen,« slår Anna Thygesen fast. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nutidens Anna Thygesen har valgt, at når livet har sat hende i gabestok, så retter hun ryggen og bærer den som et halssmykke. Hun har virksomheden WeDoCommunication, hvor hun arbejder med kommunikation, branding og ledelsesrådgivning og meget hurtigt kan spotte, hvad der er det værst tænkelige scenarie, for »jeg har været igennem worst case scenario et par gange. Jeg har noget at have det i«. Hun er klummeskribent i Jyllands-Posten, fast paneldeltager i radioprogrammet »Det, vi taler om«, vært på DR2-serien »Forført af en svindler«, og på torsdag toner hun for første gang frem på skærmen som vært på DR2-programmet »Mellem fjender«.

For fjender har Anna Thygesen fået sin andel af.

Hendes åbentmundethed og manglende angst for at sige præcis det, der falder hende ind, er ikke altid blevet mødt med rygklap og lykønskninger.

»Jeg er kold,« siger Anna Thygesen om andres mening om hende.

Men harm bliver hun dog alligevel over Kurt Thorsens venner, som ikke er tilfredse med hendes notoriske åbenmundethed.

»Jeg er mest forarget over hans venner – også kendte venner – der hiver fat i mig, når jeg går på gaden i København. De spørger mig, hvad jeg har gang i, og siger til mig, at det kan jeg ikke tillade mig. Men det kan de bande på, at jeg kan,« siger Anna Thygesen og tilføjer:

»Da jeg skrev bogen (Anna T’s ABC fra 2008, red.), sagde folk, at det kunne jeg ikke tillade mig, for hvad med Kurt? Men han kan da bare skrive 20 bøger. Han kan da bare komme an. Jeg har ikke sagt andet end, at dette er min sandhed.«

Anna Thygesen om Kurt Thorsen »Han henvender sig aldrig til mig. Han hader mig.«

Kurt Thorsen hører hun ikke fra.

»Nej, han henvender sig aldrig til mig. Jeg tror, at han hader mig.«

Rasmus Trads, der var en af de andre hovedrolleindehavere i PFA-sagen, har heller ikke de varmeste følelser for Anna Thygesen. Hun har valgt at tale om PFA-sagen – stort set – som det passer hende. »Stort set«, for selv om hun to gange har fået rettens opbakning i forbindelse med injuriesager mellem hende og Rasmus Trads, så er hun alligevel påpasselig. Advokatregningerne endte med at være en dyr fornøjelse.

»Det kostede mig 200.000 kroner,« forklarer hun.

Kærligheden til Kurt

Fortiden har budt på farverige og magtfulde mænd, men i dag hævder Anna Thygesen, at hun ikke er til en bestemt type mand.

Hun behøver heller ikke forholde sig til udbuddet. De sidste 17 år har hun dannet par med journalisten og produceren Bill Rathje, som hun har sønnen Vilhelm med.

Men for 20 år siden, da kærligheden til Kurt Thorsen kuldsejlede nogenlunde sideløbende med, at svindelsagen kom frem i lyset, blev Anna Thygesen meget bevidst om, hvilken type hun helt sikkert ikke var til.

»Jeg har udviklet en allergi over for mænd i blå habitter. Der var flere mænd, jeg mødte efter Kurt Thorsen, hvor jeg var lidt mere afvisende ved dem oppe i hovedet. Når det blev lidt for glat, lidt for meget »jeg kan« og »se mig« og lidt for spidse sko. Det har jeg opbygget en modvilje imod,« siger Anna Thygesen og tilføjer:

»Jeg er blevet tiltrukket af nogle, der var den forkerte type. Men jeg er et pragmatisk menneske. Når jeg har prøvet noget og har brændt mig, så har jeg sagt: Så gør vi ikke det igen. Jeg har heldigvis aldrig fået børn med nogle af dem, der var allermest crazy.«

Anna Thygesen har måttet konstatere, at det koster noget at mene noget. Potentielle kunder i hendes kommunikationsbureau kan blive skræmt væk. »Men så må jeg jo nøjes med de kunder, der synes, det er cool.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Da hun bliver spurgt, hvilke kærlighedsforhold der har været definerende for hende, trækker hun i bremsen.

»Der er ikke nogen mænd eller noget forhold, der har defineret MIG. Heller ikke Kurt Thorsen.«

Med det slået fast tilføjer Anna Thygesen:

»Men Bills og mit forhold har defineret det at være i et forhold for mig. Også på grund af et styk 16-årig dreng (Anna Thygesens og Bill Rathjes søn, red.). I Bill har jeg fundet en, der respekterer mig for mig. Han er sej. Det synes jeg.«

Det indadvendte landmandsliv

Da Anna Thygesen blev født i 1965 som massiv efternøler, lå det ikke ligefrem i kortene, at hun skulle blive kendt for store armbevægelser og slagkraftige ord.

Familien boede på en gård uden for Aarhus, hvor forældrene drev et landbrug og levede deres eget indadvendte liv – på kanten til det isolerede.

FAKTA Blå bog – 54 år – Debattør, meningsdanner, klummeskribent, foredragsholder og TV-vært – Ejer og CEO, WeDoCommunication – Forfatter til bøgerne »Om mus og mænd« og »Anna T's ABC« Tidligere: – Seniorrådgiver, Geelmuyden Kiese – Kommunikationsrådgiver, PrimeTime – Forretningsudvikler, TV 2 Danmark – Country manager, RedGreen, Holland, Belgien og Frankrig – CEO, Kurt Thorsen España – Markedschef, Berendsen Textile Service – Managementtrainee, Milliken Denmark Uddannelse: – Bachelor i sprog og økonomi, Handelshøjskolen i Aarhus – Klassisk sproglig student, Aarhus Katedralskole FOLD UD

»Min mor var maniodepressiv, men rask i hele min opvækst, fordi hun fik lægemidlet litium som en af de første. I vores lille lukkede familie var hun åben om det. Men det var stigmatiserende for hende. Da hun blev indlagt, sørgede min mors far for, at det var på et hospital langt fra familiens hjem. Det opfattede hun, som om han var flov over det,« siger Anna Thygesen, der som barn og ung var tættest knyttet til sin far.

»Min far tog livet alt for tungt. Han kunne græde til TV-Avisen over børn i Afrika. Jeg har set ham med det ufatteligt skrøbelige sind, der til sidst tippede over og kom til at fylde alt.«

Da Anna Thygesen var 15 år, solgte faren besætningen på gården. Han blev depressiv, og halvandet år senere hængte han sig selv. Få måneder efter farens død blev moren fysisk syg og siden også psykisk syg for til sidst at tage sit eget liv med piller og snaps.

Anna Thygesen om sine forældre »Jeg synes, at de fortjener, at jeg får et ordentligt liv.«

»Det vil altid sidde i mig. Sådan noget skal man ikke prøve at løbe fra. Men jeg har taget alle de gode værdier og oplevelser, min mor og min far gav mig, og valgt at leve videre på det. Jeg synes, at de fortjener, at jeg får et ordentligt liv. Det, de gjorde, var i hvert fald ikke for at genere mig,« konstaterer Anna Thygesen.

Hun gider ikke tabuer. Ikke om psykisk sygdom og heller ikke om selvmord. Derfor har hun meget aktivt valgt at tale højt og tydeligt om sine forældres liv og død. Monstre kan kun leve i mørke – i lyset forsvinder de.

En nøgle til kyskhedsbæltet

Mellem sine forældres dødsfald forelskede Anna Thygesen sig og blev som 18-årig gift med en israeler. Ægteskabet varede i syv år, hvor hun en stor del af tiden boede og arbejdede i Israel. Da ægteskabet gik i opløsning, vendte hun hjem til Danmark. Hun vidste det ikke på det tidspunkt, men det var som 30-årig, at en mand ramlede ind i hendes liv og lagde i ovnen – til forelskelse og til svindel og svigt.

»Vi mødtes på en restaurant i Aarhus. Vi kendte ikke hinanden i forvejen, men Kurt Thorsen er rimelig meget til stede. Det er jeg også selv. Jeg kan huske, at han var megacharmerende,« fortæller Anna Thygesen om det skæbnesvangre første møde med forretningsmanden.

Hun kendte allerede til ham fra medieomtale af den negative slags. Blandt andet om en overbelånt mark ved Aarhus.

»Jeg sagde til ham, at sådan en som ham var den sidste mand, jeg nogensinde ville have noget med at gøre. Så sagde han, at det godt kunne være, men at jeg ville komme til at arbejde for ham,« husker Anna Thygesen, der efter deres første møde jævnligt blev ringet op af Thorsen.

»Han fortalte mig en historie engang. Den handlede om en herremand, der skulle på korstog og derfor gav sin kone kyskhedsbælte på. Det eneste, herremanden turde overlade nøglen til, var hofnarren. Han var så lille og grim, at herremanden følte sig sikker på, at hans kone ikke ville have ham. Men da herremanden kom hjem fra korstog efter mange år, så myldrede det med små hofnarrebørn. For den lille hofnar var sjov, sød, klog, beleven og en gentleman. Den historie fortalte Kurt Thorsen mig med et glimt i øjet. Det var jo ham, der var hofnarren,« siger Anna Thygesen, som ikke alene gav nøglen til kyskhedsbæltet til Kurt Thorsen og blev hans kæreste – hun blev også direktør for hans firma i Spanien: Kurt Thorsen España.

Da Anna Thygesen var 15 år, solgte faren besætningen på gården. Han blev depressiv, og halvandet år senere hængte han sig selv. Få måneder efter farens død blev moren fysisk syg og siden også psykisk syg for til sidst at tage sit eget liv med piller og snaps. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Det var et forhold og en forelskelse, der talte til rigtig meget i mig. Vi var sammen på den fede måde. Når vi var sammen, så var vi kun det. Der var jo ikke noget dagligdag over det forhold. Ikke med ham. Vi boede jo ikke sammen, for jeg var flyttet til Spanien og arbejdede for ham,« fortæller Anna Thygesen.

Da skandalen begyndte at rulle, gav Kurt Thorsen hende en generel fuldmagt til hele hans virksomhed. Dagen efter blev han arresteret, men da han ikke var kendt skyldig i noget, havde han fortsat lov til at holde møder i fængslet med Anna Thygesen i hendes funktion som direktør for hans virksomhed.

»Jeg havde slået op med ham, inden han røg i fængsel. Det var for langt ude – han var rygende utro,« siger hun og tilføjer:

»Men han havde ikke droppet mig. Han gik tilbage til at være den gamle bejlende type. Han var meget gentlemanagtig. Snak, snak, snak. »Jeg elsker dig«, og »kan du ikke forstå?«, og »vi skal have børn«.«

Ved et af møderne i fængslet havde Kurt Thorsen fundet ud af, at hun skulle på ferie med sin familie.

»Han brugte hele mødet på at spørge mig, om der skulle en anden mand med. Jeg syntes, at det var megapinligt. Der sad alle de her politimænd og gloede på os. Jeg prøvede at redde hans lortevirksomhed, og han kunne kun finde ud af at sidde og snakke om utroskab. Og på det tidspunkt havde vi ikke engang et forhold,« fortæller Anna Thygesen.

En blandt mange

Selv om hun hen ad vejen fandt ud af, at han havde mange andre kvinder, så havde Anna Thygesen meget svært ved at komme ud af forholdet. På et tidspunkt spurgte hun Kurt Thorsen:

»Hvorfor har du ikke bare sagt sandheden? Hvorfor har du ikke bare sagt, at du har hende der, og du har mig?«

Så svarede han:

»Jeg troede ikke, at du var så dum. Hvis jeg havde spurgt dig, om du ville være elskerinde, hvad havde du så sagt?«

»Det havde han jo ret i,« konstaterer Anna Thygesen i dag.

»Jeg havde da aldrig gidet være nogens elskerinde.«

Da PFA-sagen rullede i retten i 2000, vidnede Anna Thygesen om, at hun ingenting havde set og vidst. Kurt Thorsen og Rasmus Trads fik fængselsdomme på henholdsvis seks og fem års fængsel for at have forfalsket PFA Pensions administrerende direktørs underskrift på garantierne til flere store byggeprojekter.

Med forholdet til Kurt Thorsen og den tilhørende PFA-sag blev Anna Thygesens livsvilkår ændret. Efter at være blevet brandet som elskerinden og Kurt Thorsens blonde fortrop hang de gode job ikke på træerne. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Under retssagen fik anklageren mig fremstillet som den dumme blondine. Jeg var tosset. Jeg var tosset på alle. Alle var imod mig. Når jeg talte i retten, sad Rasmus Trads og mimede grimme ord til mig, når advokaterne og anklageren kiggede væk. Han må have været vildt presset.«

Efter PFA-sagen var opmærksomheden omkring Anna Thygesen så massiv, at hun tog et job i Holland.

»Jeg havde tre år i Holland, hvor jeg havde moralske tømmermænd over at have været indblandet i det. Folk siger også, at jeg skulle komme mig over Kurt, men det var da det nemmeste af det,« siger Anna Thygesen og tilføjer:

»Uanset hvor meget jeg vidste, at jeg ikke vidste noget om det her, så brugte jeg lang tid på at forlige mig med, at jeg havde været involveret i noget så kriminelt.«

En parentes i livet

Med forholdet til Thorsen og den tilhørende PFA-sag blev Anna Thygesens livsvilkår ændret. Efter at være blevet brandet som elskerinden og Kurt Thorsens blonde fortrop hang de gode job ikke på træerne. Det store arbejde, Anna Thygesen havde lagt som direktør i Kurt Thorsen España, blev slugt af den kulørte svindelsag.

»Den eneste måde, jeg kunne komme tilbage og bevise, at jeg kunne mere, var ved at embrace den sag. Det nyttede ikke noget at sige, at jeg ikke kendte noget til det. Den sag definerede mig, og det skulle den ikke have lov til. Det var en parentes i mit liv sammen med alt muligt andet.«

Anna Thygesen har været sammen med sin kæreste, Bill Rathje, i 17 år. Sammen har de sønnen Vilhelm på 16 år. »I Bill har jeg fundet en, der respekterer mig for mig. Han er sej. Det synes jeg.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Passionen for sit arbejde har hun aldrig mistet. Og hun føler samtidig et behov for at sætte sit aftryk på samfundet. Derfor er hun også parat til at involvere sig, både i forhold til sit arbejde og i samfundsdebatten.

»Når kommunikation bliver lavet ordentligt og rigtig, så flytter det magt,« siger hun og tilføjer:

»Men det koster noget at mene noget. På alle planer. Derfor skræmmer jeg også masser af potentielle kunder væk med det. Men så må jeg jo nøjes med de kunder, der synes, det er cool.«

Kærligheden har hun brændt sig på, men hun er ikke færdig med den. Hun mener heller ikke, at hun er blevet hård. Hun er bare ikke bange for at tale højt.

Hvis offentligheden endnu en gang finder gabestokken frem, så retter hun ryggen og bærer den som et halssmykke.