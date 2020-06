Anmelderen vræler af lykke: »Det er simpelthen umuligt for mig at være uberørt«

Det er bare ikke fair. Det er det virkelig ikke. Jeg er kun alt for godt klar over, at jeg nok er den filmanmelder hos Berlingske, der er nemmest at fornøje. Jeg ser efter det gode i enhver film og burde måske nok være mere bidsk.

Derfor er det på ingen måde i orden at sende mig ind i biografmørket efter tre måneders filmtørke og få mig til at juble og hulke og forelske mig i denne aldeles vidunderlige film. Det er simpelthen umuligt for mig at vrænge det mindste ad eller være uberørt af »Little Women«.

Greta Gerwig har skabt en omtrent lydefri fortolkning af den elskede klassiker fra 1869 om de fire vidt forskellige March-søstre og deres tålmodige, kloge mor. En fuldt udfoldet fortælling om at blive kvinde og om at finde sin plads i livet.

Søsterskabets bånd

Den næstældste, Jo March, fører an, både hjemme blandt sine søstre og som den, der bærer fortællingen. I Saoirse Ronans fremstilling er hun viljestærk og vild, stridbar og sympatisk, præcis som hun blev skrevet frem som forfatterens alter ego, men så levende som aldrig før.

Præstationerne har så meget dybde, lethed og troværdighed, at man virkelig føler, at disse pigebørn vokser op for øjnene af én. Fra kejtede klodsmajorer til knejsende, kærlige kvinder. Alle har et solidt greb om deres figurer, der lever og ånder. De er nænsomt opdaterede og har stadig så meget at fortælle os. Selv Meryl Streep i rollen som den vrantne, rige tante kan ikke stjæle billedet. Hun prøver, bevares.

Berlingskes anmelder var helt opslugt af »LIttle Women«, der har dansk premiere torsdag

»Pigebørn«, som bogens danske titel er, blev skrevet som en opbyggelig historie, men blev straks meget mere. Mange amerikanske småpiger har kæmpet for at få lov til at lege sig ind i deres yndlingssøster fra bogen. Handlekraftige og uregerlige Jo er ofte en favorit, men der var en rolle til alle, en solidaritet søstrene imellem, uanset om det var den pyntesyge, den ærgerrige eller den stille. Over dem stråler Marmee (her spillet af Laura Dern) som deres milde moder, der viser, at man bør være god og opofrende som kvinde.

Ambitioner og romantik væves ind og ud af historien som bånd, der flettes sammen. Men det stærkeste bånd er søsterskabet, der knytter det hele sammen.

Historien har altså i princippet alle muligheder for at blive alt for meget, for klæg og sentimental, men i denne udgave er den for livlig og for livgivende til at være det. Der er noget på spil og på hjerte, og det mærkes hele vejen igennem. Greta Gerwig har om nogen sans for at få det bedste frem i disse skæbner, så deres håb og drømme føles ægte og stadig er noget, man kan spejle sig i.

Vrælede af lykke

»Little Women« fik amerikansk premiere i 2019 og kun en enkelt Oscar for kostumer blev det til. Det er tydeligt at Greta Gerwig som minimum burde have fået en nominering for sin instruktion.

Men det er måske nu, vi har allermest brug for en film som den? At mærke, hvad en klassisk film kan, når den rører hjertestrengene fremfor skadefryden eller minder os, om at andre mennesker er et helvede, at vi er denne klodes parasitter, at skæbner er kranke, og at vi alle skal dø.



»Se den i biografen, om ikke andet så for at føle katarsis efter corona og mærke, hvor i live, vi egentlig er. Hvor meget vi har at leve, kæmpe og elske for.«

Kostumerne, af Jacqueline Durran, er prisværdige. De er ikke bare smukke, de understreger også hver enkelt figurs humør og livsbane, også som redskaber til at drive plottet frem. Den fornemmelse hjælpes også på vej af en fremragende scenografi, der aldrig står i vejen eller føles som staffage, men understreger det liv og de følelser, der gennemstrømmer historien.

»Little Women« danser sig ind i hjertet i takt til Alexandre Desplats legende musik og valser fra den ene gribende scene til scene til den anden, mesterligt fotograferet af Yorick Le Saux. Det er en smuk og velbygget helhed.

Jeg vil medgive, at jeg kort tænkte, at der måske burde strammes en anelse, bare for at finde noget, jeg kunne være lidt kontrær over. Men hen mod slutningen af de to timer og femten minutter ville jeg gerne bare flytte ind og blive dér.

Film som »Little Women« er grunden til, at biograferne altid vil triumfere over alskens streamingtjenester. En smuk og pulserende verden af drømme, der lever, opløfter og omfavner, som kun en film kan.

Så ja, jeg vrælede af lykke over »Little Women«. Det skammer jeg mig faktisk ikke over. Mit bud er, at jeg ikke er den eneste, der har længtes efter endelig at smide den bekymrede overfrakke, der har snæret om sjælen under nedlukningen. »Little Women« var vitterlig præcis den film, jeg havde brug for lige nu.

Se den i biografen, om ikke andet så for at føle katarsis efter corona og mærke, hvor i live vi egentlig er. Hvor meget vi har at leve, kæmpe og elske for.

Little Women

Instruktør: Greta Gerwig. Medvirkende: Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson, Saoirse Ronan m.fl. Varighed: 135 minutter