500 år gammelt skibsvrag fundet på bunden af Østersøen: »Det er næsten, som om det sank i går«

På en slags undersøisk de ukendtes grav, slænger hun sig 16 meter hen ad havbunden. Masten rejser sig 20 meter op gennem vandet med retning mod havoverfladen, og kanonerne står klar til affyring. Hun ligger på 140 meters dybde, og så er hun mere end 500 år gammelt. Navnet er Okänt Skepp – på dansk Ukendt Skib.

Et internationalt hold af forskere og marinearkæologer fra blandt andet University of Southampton og Marinearkæologisk Institut ved Södertörn Universitet i Sverige har ud for den svenske ø Gotland opdaget et vrag på bunden af Østersøen. Vraget er det hidtil bedst bevarede skibsvrag, der endnu er opdaget fra Christopher Columbus' tid.

Skibet blev dog allerede opdaget af den svenske maritime administration med sonar i 2009, men det er først nu, at man ved hjælp af avanceret robotteknologi og fotoudstyr er dykket ned til vraget og har opdaget dets betydelige arkæologiske og historiske betydning.

Ekspeditionen har fundet sted under ledelse af dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz, der er marinearkæolog og ekspert i dybhavsarkæologi.

»Skibet er fra samme tid som Christopher Columbus og Leonardo da Vinci. Det demonstrerer et bemærkelsesværdigt niveau af bevarelse efter 500 år på bunden af havet takket være Østersøens kolde brakvand. Det er næsten, som om det sank i går, med både masten og skroget intakt. På dækket er der et utroligt sjældent fund. En mindre båd, der blev brugt til at sejle mandskab til og fra skibet. Den står lænet op ad masten. Det er virkelig et forbavsende syn,« siger dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz.

Ud fra den arkæologiske vurdering mener man, at forliset kan dateres til mellem slutningen af det 15. århundrede og starten af det 16. århundrede – altså i tidsperioden tidlig moderne tid, der strækker sig fra ca. 1500-1800.

Moderne fototeknik har gjort det muligt at skabe et tredimensionelt billede af vraget baseret på de billeder, som kameraer har filmet af vraget i havets dyb.

Mere end 500 år gammelt skib fra Columbus tid er opdaget ud for den svenske kyst i Østersøen. Her er et computergenereret model af Okänt Skepp baseret på de fotooptageser, der er lavet af skibet på 140 meters dybde. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kan være dansk skib

Undersøgelserne af vraget står stadig på, og her kan man endnu ikke fastslå, præcis hvad der er sket med skibet. David Keys er arkæologisk korrespondent ved den britiske avis The Independent, og han antager, at der er tale om et krigsskib, der meget vel kan have været dansk eller svensk, og at det kan være gået ned under krigen Gustav Vasas Oprør mellem 1521 og 1523, der førte til, at den svenske adelsmand Gustav Vasa afsatte den dansk-norske konge Christian 2. som regent i Sverige.

Robotten The ROV sænkes i havet. Det er denne robot, der på nært hold har filmet skibet på bunden af havet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Skibet er af nordeuropæisk design, men skibets former er meget lig formerne på Christoffer Columbus' to mindre skibe Pinta og La Niña, som den italienske søfarer brugte sammen med skibet Santa Maria til at krydse Atlanterhavet og opdage Amerika i 1492. Opdagelsen af Okänt Skepp vil derfor være medvirkende til blandt andet at gøre arkæologer og historikere klogere på de skibsteknologier, som Columbus anvendte på sin opdagelsesrejse.