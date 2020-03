21-årige Lucas holder stadig fester med vennerne: »Corona bekymrer mig ikke synderligt meget«

Han ved godt, at ikke alle vil kunne lide det. Men 21-årige Lucas Hempel gør det alligevel.

De seneste to weekender har han holdt fester for sine venner. På trods af at hele Danmark er lukket ned, fortsætter han med at feste i weekenderne.

21-årige Lucas Hempel »Der er nok mange, der vil mene, at jeg overhovedet ikke har taget det alvorligt og er vildt useriøs.«

Nærmest messende har statsminister Mette Frederiksen (S) talt om at udvise »samfundssind« og bedt unge lytte og blive inden døre. Også Dronningen henvendte sig direkte til den unge generation, da hun i sin tale kaldte det »tankeløst« at holde fester. Det kan man ikke være bekendt, lød det. Og myndigheder har på sociale medier lavet kampagner med kendte mennesker og youtubere, der skal få unge til at blive inde og holde afstand.

Lucas Hempel mener ikke, at der er noget galt i at holde fest, så længe de ikke er flere mennesker end de ti personer, som for nuværende er grænsen for, hvor mange man må forsamles. Forrige weekend mødtes ti venner i hans lejlighed, og Lucas holdt fest både torsdag, fredag og lørdag. Men det var kun én weekend, de var ti samlet, understreger han.

»Det var ikke sådan, at folk sagde: »Ej, jeg er bange for at blive smittet.« Alle kom, og vi tænkte: »Hvorfor ikke holde en fest, når vi alligevel ikke kan tage ud?« siger Lucas og tilføjer, at han har set mange unge dele festbilleder på sociale medier.

»Corona bekymrer mig ikke synderligt meget.«

Mange mennesker er set samlet på strande verden over, selv om coronavirus truer. Her er det Bondi Beach i Australien 20. marts.

Ungdomsforsker: De unge er ansvarlige

21-årige Lucas Hempel skriver sig ind i en større tendens, som toner frem i adskillige lande, der rammes hårdt af covid-19. Det er ikke alle unge mennesker, der lytter til myndighedernes henstillinger, opfordringer og påbud.

Interviewbidder med unge mennesker på spring break i Florida, der i lys af coronakrisen stadig fester på livet løs, har floreret på sociale medier. I Tyskland holder unge mennesker parkfester, nogle unge hoster med vilje efter medborgere, og strande i Australien og USA er fyldt med unge mennesker.

Maria Bruselius-Jensen, Center for Ungdomsforskning »Fokusset på, at ungdommen ikke er autoritetstro og hensynsfulde, har overrasket mig. For det er det modsatte af mit indtryk af ungdommen.«

Maria Bruselius-Jensen, lektor ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, understreger, at historierne om egenrådige og civilt ulydige unge mennesker kun repræsenterer et lille udsnit af den ungdomsgeneration, vi ser i dag.

»Fokusset på, at ungdommen ikke er autoritetstro og hensynsfuld, har overrasket mig. For det er det modsatte af mit indtryk af ungdommen. Kriminalitetsraten har aldrig været lavere blandt unge, og det afspejler den generelle ansvarlighed blandt unge i dag.«

Unge mennesker i Florida har vakt opsigt ved at insistere på at holde fest og at sige, at coronavirussen slet ikke er så farlig.

»Jeg har et ansvar«

Lucas Hempel betoner, at han lytter til myndighederne, når han holder fester i sin lejlighed. Aldrig er de samlet mere end ti mennesker. Han forklarer, at han er meget socialt anlagt. Han savner studielivet på RUC og byturene med vennerne.

»Det ville være sindssygt svært at lade være med at se mine venner, og jeg ville slet ikke kunne holde det ud. Jeg er et alt for socialt menneske til at kunne være alene hele tiden.«

Han ser ikke noget problem i at holde fest, selv om festdeltagerne risikerer at smitte hinanden. Så længe der er under ti mennesker, og det kun er hans venner. Han understreger, at han bliver hjemme i hverdagene, hvor han primært bruger tid med sin bofælle og sine to underboer. Og så mener han, at han har gjort sit ved at sikre sig, at gæsterne ikke var smittede. Uden test, vel at mærke.

Lucas på 21 (th.) holder fester for under ti personer. Her er han sammen med vennerne Olivia, Cecilie og Max.

»Jeg føler da, at jeg har et ansvar, men jeg tog et ansvar ved at udspørge folk først, om de har været sammen med nogen, der kunne være smittet, og om de havde tænkt sig at tage offentlig transport herhen,« siger han.

Mange nok vil mene, at det er »dumt« at feste, mens coronasituationen synes at tage mere og mere til. Det ved Lucas Hempel. Alvoren har ramt ham de seneste dage, siger den 21-årige mand.

Hvad siger du til, at man ikke kan vide, om folk er smittet?

»Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan vi ikke vide, men det tror jeg bare ikke, der er nogen af mine venner, der er,« siger Lucas Hempel, som i øvrigt ikke har fortalt sine forældre om festerne.

»Selvoptagede og forkælede«

Ungdomsgenerationen bliver ofte – blandt meget andet – klandret for at være selvoptaget og forkælet og alt for fokuseret på egne præstationer. Det er selvsagt groft stillet op, men er der alligevel en sandhed bag generaliseringerne, når det handler om den nuværende coronakrise? Er det individet, de unge tænker på, før de tænker på fællesskabet? Og samfundssindet?

Ifølge Niels Ulrik Sørensen, souschef og forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, er det endnu for tidligt at sige, om ungdommen lukker ørerne mere end andre generationer. Han henviser til, at samfundsdebatten også har handlet om, at ældre borgere har trodset myndighedernes anbefalinger, og at de velbjærgede skiturister ligeledes er blevet beskyldt for at være uansvarlige. Det handler derfor om, hvor vi ser hen.

»Ungdomsgenerationen er bare mere synlig,« siger han.

»Blandt unge har der været en mærkbar kollektiv mobilisering i forhold til klimakrisen. Og det er også en kritik af forældregenerationen, som i deres øjne har været for optagede af for eksempel økonomisk vækst. Jeg ved ikke, om unge mennesker i denne situation er dårligere til at tilpasse sig. Det vil tiden vise,« siger souschef ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet Niels Ulrik Sørensen.

Den udlægning bakker hans kollega Maria Bruselius-Jensen op om.

»At se unge forsamlet udenfor, kan virke provokerende for mange. Det hænger sammen med, at mange meget nemt bliver provokeret af unge mennesker i det offentlige rum i det hele taget. Især den ældre generation,« siger hun.

Niels Ulrik Sørensen fortæller, at der generelt i vores samfund er en selvoptagethed. Det er ikke kun unge.

»Som samfund er vi optaget af, at hvert individ skal præstere så meget som muligt. Det er et bredere kulturelt fænomen. Blandt unge har der været en mærkbar kollektiv mobilisering i forhold til klimakrisen. Og det er også en kritik af forældregenerationen, som i deres øjne har været for optaget af for eksempel økonomisk vækst. Jeg ved ikke, om unge mennesker i denne situation er dårligere til at tilpasse sig. Det vil tiden vise.«

Maria Bruselius-Jensen, Center for Ungdomsforskning »Når man er ældre, ved man godt, der kommer et forår mere. Men mange unge ser mere kortsigtet på livet. De unge kan opleve, at de mister noget afgørende, når de ikke kan drikke øl i parken.«

Det fortabte forår

Med et generelt blik ser ungdommen sig ingenlunde som usårlig. Der har aldrig været flere unge med psykiske sygdomme og trivselsmæssige udfordringer, men lige i denne situation kan det måske forholde sig anderledes.

»De unge kan godt blive smittet og være smittebærere, men de bliver antageligvis ikke så syge af sygdommen som den ældre del af befolkningen. Så på den måde kan de i højere grad se sig som urørlige,« siger Niels Ulrik Sørensen:

»At mødes og samles med andre unge mennesker, er en meget stærk kraft. Mange unge bor fortsat hos deres forældre, og en del af ungdommen handler om at bevæge sig ud af det familiære fællesskab og sammen med jævnaldrende eksperimentere med sig selv og verden,« siger han.

Generelt er der flere sammenkomster blandt unge mennesker, og derfor kan denne nedlukning af samfundet føles mere indgribende for unge mennesker, påpeger Maria Bruselius-Jensen.

»Det kan blive det fortabte forår. At samles ude i solen og være sammen med sine venner, føles uundværligt for mange unge. Når man er ældre, ved man godt, der kommer et forår mere. Men mange unge ser mere kortsigtet på livet. De unge kan opleve, at de mister noget afgørende, når de ikke kan drikke øl i parken.«

Fortryder ikke

Lucas Hempel fortryder ikke, at han har holdt fest, og han har heller ikke skiftet mening, i takt med at coronasituationen er blevet mere alvorlig. Men hvis han selv blev smittet, eller nogen, han kendte, blev det, ville han skifte mening.

»Så har det overhovedet ikke været det værd, for så havde man kunnet lave Skype-opkald i stedet. Men jeg tror slet ikke, at mit sociale batteri bliver ladet op af det.«

Efter den aften, hvor Mette Frederiksen holdt pressemøde, og Dronningen udsendte en appel til danskerne, blev der vakt en tanke i hans hoved. Begge havde talt direkte til ungdommen.

»Det kan da godt være, man skal tage sig lidt sammen,« havde Lucas tænkt.

»Men jeg vil sige, at jeg har taget det alvorligt til en vis grad. Der er nok mange, der vil mene, at jeg overhovedet ikke har taget det alvorligt og er vildt useriøs omkring det. I hverdagene har jeg holdt mig for mig selv i lejligheden. Det kan godt være, folk kommer forbi, men jeg går ikke ud og samler mig ved søerne. Jeg har været ude i Nordhavn én gang og købt øl. Og det har været det.«