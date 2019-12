18. låge: »Til premieren tog han så hårdt fat om min hals, at jeg følte mig i livsfare«

I den gamle noir-film »A Double Life« (1947), der på dansk fik titlen »Jalousi«, spiller Oscar-vinderen Ronald Colman en skuespiller, der i stigende grad har svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi.

Han er så meget inde i sin rolle i den klassiske Shakespeare-tragedie »Othello«, at han er nær ved at håndkværke sin ekskone, der spiller Desdemona.

Noget, der – i hvert fald hvis vi skal tro den ene part – også var tæt på at blive til virkelighed i en dansk sammenhæng. Det vender vi tilbage til.

»Premieren forløb godt og anmeldelser var smukke. Men hver aften frygtede Malene Schwartz for sit liv, når hun gik på scenen.«

At spille skuespil er jo i det hele taget en ejendommelig sindstilstand at hensætte sig i. På den ene side skal man være til stede med det ene ben i virkeligheden: Hvor skal man gå, stå, hvad skal man sige, hvordan reagerer publikum? På den anden side skal man være i stand til at hengive sig til fantasifølelsen. Ghita Nørby har morsomt beskrevet sit samspil med den mangeårige kollega, eksmanden Jørgen Reenberg i Strindbergs ægteskabsdrama »Faderen«. Jørgen Reenberg havde det netop med at blive voldsomt opslugt af sin rolle på scenen.

»På et tidspunkt i forestillingen skulle Jørgen – altså ritmesteren – kaste en petroleumslampe i hovedet på mig. Ved en af de sidste prøver havde han fået at vide, at han ikke måtte kaste med den lampe. Der ville blive lavet én, han kunne kaste med til premieren. Men han tog lampen med petroleum og kastede med den. Flammerne stod lige op. Folk var fuldstændig rædselsslagne. Jeg ved ikke, om det var af had til mig. Men det var det nok ikke, for han tænker ikke, når han spiller. Men Strindberg var trængt ind i ham. Fyldte ham op. Ritmesterens had og Jørgens had var ét,« fortæller hun i bogen om Reenberg.

»Når først han er i sit fantasirige, kan han ikke spare,« sagde Nørby og tilføjede: »Det er meget mærkeligt«.

Rullede rundt og skreg

I efteråret 1968 var Malene Schwartz blevet hyret til at spille Desdemona i »Othello« på Odense Teater. Hun sagde straks ja til den spændende opgave, for på Det Kongelige Teater, hvor hun ellers var fastansat, fik hun ikke de roller, hun higede efter. Hun skulle spille over for den amerikanske skuespiller Earle Hyman, der var en distingveret, sort amerikansk skuespiller, der udmærkede sig ved at kunne tale norsk og ovenikøbet havde et hus i Norge. Han havde lært sig broderfolkets sprog, fordi hans mangeårige samlever var en norsk sømand. Rollen som Othello havde han fortolket ved et utal af lejligheder.

Malene Schwartz glædede sig meget til opgaven og til mødet med den spændende kollega. Men prøverne blev hurtigt forvandlet til et regulært mareridt. Earle Hyman havde et vanskeligt sind og skabte stor uro på teatret, fordi han »rullede rundt på scenen og skreg, så fråden stod ham om munden«, som Malene Schwartz formulerer det i erindringsbogen »Livet er ikke for begyndere«.

Premieren forløb godt, og anmeldelserne var smukke. Men hver aften frygtede Malene Schwartz for sit liv, når hun gik på scenen.

»I en af de afgørende scener i stykket dræber Othello i jalousi sin kone, Desdemona, og til premieren tog han så hårdt fat om min hals, at jeg følte mig i livsfare. Det var alligevel for meget for mig! Nu gik jeg ind for, at vi som skuespillere skulle have mod til at afsøge grænser, men det var altså ikke meningen, at jeg skulle dø. Da jeg bagefter bad ham om at tage lidt blidere på mig, stirrede han truende på mig og sagde: »Ved du ikke, at en Desdemona er død på scenen?«

Da den skrækslagne skuespillerinde klagede sin nød til teaterchef Kai Wilton, tilbød han hende med det samme, at hun kunne blive løst fra sin kontrakt. Alle på teatret var klar over faren og kunne se, hvor udsat hun var. Men Malene Schwartz afslog tilbuddet. Dels ville det koste teatret en masse penge i tabte billetindtægter. Dels ville hun ikke skabe endnu mere drama.

Til gengæld lod teaterchefen hver aften fire stærke mænd stå i kulissen under dødsscenen. De var klar til at styrte ind på scenen og lægge sig imellem, hvis Hyman gik amok på sin medspiller. Og for en sikkerheds skyld forlod Malene Schwartz den lejlighed, hun ellers havde lejet for at være tæt på teatret. I stedet lod hun sig indlogere på hotel. Hun var ganske enkelt bange for, at Hyman skulle opsøge hende, når hun var alene i lejligheden.

Kit på næsen

Efter den sidste forestilling tog en lettet Malene Schwartz tilbage til København. Hun havde ikke lyst til at deltage i den afsluttende fest. Til gengæld fik hun en af de andre medvirkende til at spørge Hyman, hvorfor han dog hadede sin Desdemona så meget?

»Det er, fordi hun bruger kit på næsen,« svarede Hyman. Malene Schwartz havde sat lidt kit på næseryggen, fordi hun ikke syntes, hun med sin yndige opstoppernæse levede op til den klassiske skønhed, Desdemona beskrives som.

»At det skulle forårsage et så voldsomt raseri, har jeg aldrig forstået, men jeg havde i det mindste opnået at gøre indtryk på Earle Hyman og han på mig, for den tid på Odense Teater har jeg aldrig glemt,« fortæller hun.

I bogen »Malene« har hun uddybet Hymans problem:

»Jeg fik siden at vide, at han var skæv af hash, men det anede jeg ikke dengang.«

Hele verden, også danskerne, lærte Earle Hyman at kende mange år senere, da han i 1980erne spillede Bill Cosbys hyggelige gamle far i »The Cosby Show«. Men der var jo så meget ved den sitcom, som ikke var, hvad det gav sig ud for at være.

Læs i morgen: Hun endte sit liv i flammerne