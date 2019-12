14. låge: De ville tage tasken med hendes afdøde mands aske fra hende: »Det er min mand!« hvæsede hun

Det gik ikke længere specielt godt for Frederik van Pallandt. Meget overklasseliv var der i hvert fald ikke over hans tilværelse.

De sidste mange år havde han levet som dagdriver på en husbåd uden reel indtjening. Alle pengene fra de succesrige dage som del af den fejrede sangduo Nina og Frederik var for længst væk og borte. Han havde tilmed brugt en del af sin ekskone Ninas midler, og summer, der tilkom deres børn, var også gået til at leve en drivertilværelse med alkohol og stoffer.

Historien om Nina og Frederik har det hele. Svimlende rigdom og dyb armod. Succes og glemsel. Narkomisbrug og svig. Skønhed og mord.

For mange stod de i de sene 1950ere som noget nær det perfekte par, der kunne være trådt lige ud af en af tidens romantiske filmjournaler. Med deres internationale repertoire – var der det sprog, de ikke mestrede? – og sympatiske, velplejede overklassefremtoning havde de en aura af international klasse over sig, man ikke var vant til herhjemme i det klaustrofobiske årti.

Han med sit moderigtige bohemeskæg, nydelige sweatre og åbne, høflige imødekommenhed. Hun med sine aristokratiske træk og den glamourøse, blonde skønhed, alle kunne få øje på – tilsat en knivspids æggende skyhed. Hun var rigmandsdatter fra Strandvejs-miljøet, han søn af det tidligere hollandske ambassadørpar i Danmark, og det, der begyndte som hobbybetonet, klar, tostemmig sang med Frederik på guitaren og Nina lige ved siden af, udviklede sig hurtigt til en international succes.

Komponist og plademand Bent Fabricius Bjerre hørte Nina og Frederik optræde til en fest og vidste instinktivt, at her kunne der spindes guld. Arkivfoto fra 1969: Jørgen Jessen

Frederik var ivrig, Nina mere modvillig. Men plademanden Bent Fabricius-Bjerre, der havde internationale kontakter, var ikke sen til at lancere parret som tidens nye duo med et repertoire af blandt andet uskyldige calypsosange, som var tidens dille i USA. Nina og Frederik blev en sensation med 50.000 solgte plader herhjemme og en kvart million på verdensplan. Og snart var de at finde på alverdens koncertscener og med fast bopæl i Schweiz, London eller Ibiza.

Frederik van Pallandt havde studeret tropisk landbrug i Trinidad, og det var her, han lærte calypsomusikken at kende. Artiklen fortsætter under videoen.

Men mod slutningen af 1960erne begyndte Frederik at kede sig mondænt, drikke for meget og eksperimentere med stoffer. Da han gjorde en anden kvinde gravid, blev det for meget for Nina. Parrets veje skiltes i 1969. Nina tog efterfølgende til Hollywood, hvor hun forfulgte en karriere som sanger, skuespiller og nødhjælpsarbejder på gadeplan. Frederik? Han blev en slags bums på første klasse.

Søndag den 15. maj havdeFrederik fejret sin 60-års fødselsdag i selskab med en norsk ven og sin samlever, den 30 år yngre englænder Susan Tapon, med middag i sin lejede hytte på den idylliske palmestrand på halvøen Bouquet ved havnen i Puerto Galera på Filippinerne. Den norske ven havde netop taget afsked med parret og var stævnet ud i en gummibåd, da han hørte skuddene inde fra stranden. Han vendte resolut om, og det syn, der mødte ham, var grusomt.

Nogen var trængt ind i hytten. Frederik var skudt to gange i panden med det, der skulle vise sig at være en 45 mm pistol. Susan havde forsøgt at flygte ud ad køkkendøren, men nåede det ikke, før døden indhentede hende. Gerningsmanden havde skudt hende i ryggen med iskoldt blod.

Skumle narkohandlere

Var Frederik og hans yacht involveret i menneskesmugling af filippinere? Var der tale om simpelt rovmord, for Frederiks jolle med påhængsmotor var forsvundet? Politiets teori gik dog mere i retning af en reel likvidering i narkosmuglerkredse. Interpol var af den opfattelse, at Frederiks yacht, der officielt blev brugt til at sejle turister rundt, havde fungeret som skalkeskjul for en massiv indsmugling af hash, sat i værk af skumle narkohandlere. Frederik fungerede muligvis som kurér, og i forbindelse med opklaringsarbejdet kom det frem, at FBI allerede havde haft Frederik under opsyn og mistanke for narkohandel, da han en periode havde boet på middelhavsøen Ibiza. Og i bogen »Mr Nice« skriver den tidligere forbryder Howard Marks om, hvordan han i 1987 engagerede Frederik som kurér på Mallorca.

»Frederik havde for længe siden opgivet at synge og var begyndt at sejle med lasten fyldt med marihuana. Han havde hverken leverandører eller landingshavne. Men han havde en båd med fuldt mandskab.«

Ti million dollar i udsigt

En sidste tur med 12 ton hash i Frederiks lystyachts bug – muligvis også kokain – skulle angiveligt have været med til at sikre hans alderdom. Herefter ville han lægge op. Hans risikable indsats ville blive flot belønnet – hele ti mio. dollar var han stillet i udsigt. Men det var en regning, bagmændene ikke havde tænkt sig at betale. Det var meget nemmere at slå Frederik ihjel.

En tidligere engelsk soldat Ronald Milhench, der hang ud med Frederik i den lokale yachtklub, og som også var narkosmugler, var under mistanke for at have udført ugerningen, men ingen er nogensinde blevet dømt for mordet.

Nyheden om Frederiks død nåede Nina van Pallandt, der opholdt sig i sit hjem på Mallorca, da B.T. ringede hende op:

»Hvad er det, du siger? Er Frederik blevet myrdet?« lød hendes svar, hvorefter hun afsluttede samtalen. Sammen med det ene af parrets tre voksne børn, rejste hun hun til Filippinerne for at rydde op efter sin eksmand. Med hjem i flyveren mod det Holland, hvor Frederik skulle stedes til hvile, medbragte hun sin afdøde eksmands urne.

»Det er min mand! Det er min mand!« hvæsede hun ad stewardesserne, der ville tage den for store taske fra hende.

