13. låge: »Hun var helt ude af den, hun græd og græd. I en time. Men hun sagde aldrig, hvad der var galt«

»Kort før hun døde, kom hun op til mig på teatret. Hun var helt ude af den, hun græd og græd. I en time. Men hun sagde aldrig, hvad der var galt. Hun var bundulykkelig. Ikke engang dér, hvor hun vitterlig havde brug for trøst, kunne hun sige, hvad der var i vejen.«

Preben Harris, Folketeatrets mangeårige direktør, fortæller i bogen »Kirsten Walther. To roller. Ét liv« om den folkekære skuespillerindes sidste tid på teatret. Noget virkede galt. Men Kirsten Walther betroede sig ikke til nogen. Det havde hun aldrig gjort.

Ikke til pressen, der nøjedes med at gætte på, hvad der kunne være i vejen med den kendte skuespillerinde, der flere gange på det seneste havde meldt fra til roller eller engagementer.

»»Jeg er ikke syg,« forklarede hun pressen,« og har ikke været det, men en gang hvert andet år får jeg et par dage, hvor det kniber for mig at falde i søvn.««

Heller ikke til kollegerne, der ellers respekterede og holdt af hende, men som aldrig kom ind på livet af hende.

Når teaterprøven, filmoptagelsen eller aftenens forestilling var forbi, styrtede hun hjem til sin mand gennem mange år, TV-producenten – og instruktøren Palle Wolfsberg og deres fælles, adopterede søn, Ole. Her lukkede hun hoveddøren bag sig. Det var de to, der var det vigtigste i hendes tilværelse, og hun udtalte gang på gang, at Wolfsberg var manden i hendes liv. De fejrede sølvbryllup i september 1984.

Fræk og dum

Pigen fra Amager blev efter Privatteatrenes Elevskole, hvor hun var færdiguddannet i 1956, hurtigt indrulleret i det morsomme repertoire af revyer og lystspil, blandt andet på ABC Teatret. Hun var en dreven komedienne, der kendte sine virkemidler.. Med sin flotte figur, sit både bly og udfordrende sovekammerblik og den sexede replik med morsomme betoninger blev hun oftest sat til at spille skægge, frække eller lidt dumme piger, men hun rummede også underfundigere toner af sødme og poesi. Ind i alle stuer kom hun som Karla i 1970ernes populære lørdagsserie »Huset på Christianshavn«. Og udødelighed fik hun naturligvis som Kjelds både skrappe og verdensfjerne Yvonne i den nærmest uendelige serie af film om Olsen Banden.

Sådan husker vi Kirsten Walther. Som den skønne og rædselsfulde Yvonne, der styrer hjemmet med hård hånd. »Olsen Banden går i krig«, 1978. Fold sammen Læs mere Læs mere

Som Berlingske Tidendes Jens Kistrup skrev om hende i et af sine mange træfsikre portrætter af skuespillerfysiognomier:

»Hun havde en distance i sit væsen, en slags uskyld så at sige, der forhindrede hende i at identificere sig helt med det vulgære hos de piger, hun spillede så mange af. Hun var morsom, hun var sød, og man kunne lide hende. Hvor ens hun end var, blev hun aldrig monoton eller stereotyp. I alt hvad hun sagde og gjorde, bevarede hun det ægte, en del af sig selv. Derfor blev hendes publikum heller aldrig træt af at se hende igen igen igen i den samme rolle.«

Flammende rød

Men da Kirsten Walther nærmede sig de 50, skete der tilsyneladende noget med hende. Den angst, hun havde kunnet tæmme og styre, havde hun nu sværere og sværere ved at holde nede. Hun sagde nej til mere og mere, fordi hun hellere ville vie tiden til mand og søn.

Ulf Pilgaard, der spillede sammen med hende ved flere lejligheder, ikke mindst i den satiriske fjernsyns-ugerevy »Hov-hov«, fortæller i bogen om Kirsten Walther om den nervøsitet, der hele tiden havde præget hendes professionelle tilværelse:

»Pludselig kunne hun blusse op, sådan foran på halsen og brystet, så hun blev flammende rød. Så slog hun simpelt hen ud af nervøsitet (…) Hvis man har et porøst sind, er det voldsomme kræfter, man er oppe imod. Det var det også for Kirsten. Det var ikke sådan, at hun røg ud i en form for hysteri og krævede, at alle skulle tage hensyn til hende eller sådan noget Slet ikke. Hun vendte det indad.«

Kirsten Walther værnede om sit privatliv med ægtemanden Palle Wolfsberg og sønnen Ole. Fold sammen Læs mere Læs mere

I 1980erne blev hun tilsyneladende mere og mere nervøs i takt med, at alderen ellers gav hende nye muligheder for at udvide sit repertoire. Hun havde aldrig lagt skjul på sin nervøsitet ved at gå på scenen, men stillede hun større og efterhånden ubønhørlige krav til sig selv? Da premieren på lattergyseren »Arsenik og gamle kniplinger« måtte udskydes på Nørrebros Teater i efteråret 1984, fandt bladene selv ud af, at Kirsten Walther havde været indlagt på hospitalet.

»Jeg er ikke syg,« forklarede hun pressen, »og har ikke været det, men en gang hvert andet år får jeg et par dage, hvor det kniber for mig at falde i søvn. Det har jeg haft, og så er det svært at udføre et krævende arbejde. Men syg? Det har jeg ikke været.«

Natten til 19. februar 1987 blev Palle Wolfsberg vækket af en lyd. Da han kom ned ad trappen i villaen Paradislund, fandt han sin hustru på køkkengulvet. Hun var død, kun 53 år gammel.

Den kendsgerning fik ugebladene til at puste til myten om de store scenekunstnere, der fik andre til at grine, men som selv bar på mørke hemmeligheder og store sorger. Se & Hør mere end insinuerede, at Kirsten Walther nok havde taget sit eget liv:

»At et menneske kan blive så fortvivlet, at sindets mørke bliver til den totale afgrundsdybe håbløshed. En tilstand, ingen kan trænge ind i,« skrev bladet efter nyheden om Kirsten Walthers tidlige død.

Myten lever stadig, men intet tyder på andet end det hjertestop, der var den forklaring, offentligheden fik. Hverken Palle Wolfsberg eller parrets nu afdøde søn har nogensinde villet tale med pressen om Kirsten Walther, hendes liv og hendes alt for tidlige død. Hendes begravelse blev afholdt i stilhed for få udvalgte, afskærmet fra offentligheden, sådan som hun også helst ville have det, mens hun stadig var i live. På den sten, der pryder hendes grav på Vedbæk Kirkegård, står der slet og ret: »Kirsten«.

Læs i morgen: De ville tage tasken med hendes afdøde mands aske fra hende: »Det er min mand!« hvæsede hun.