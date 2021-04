119 assistenter på fem år: Stjerneproducer træder tilbage efter anklager om aggressiv adfærd

Den prisvindende producer Scott Rudin, der står bag produktioner som »The Truman Show«, »No Country for Old Men«, »The Social Network« og Broadway-forestillingen »The Book of Mormon« er kommet ud i lidt af en modvind og tager nu konsekvensen.

Tidligere denne måned stod flere kilder og tidligere medarbejdere frem i The Hollywood Reporter med anklager om, at et giftigt arbejdsmiljø med aggressiv og til tider voldelig adfærd fra Scott Rudin har været hverdag for hans ansatte.

Det har fået Scott Rudin til at udsende en undskyldning og træde tilbage fra Broadway, hvor han er producer, skriver The Washington Post lørdag.

»Meget er der blevet skrevet om min historik af problematiske interaktioner med kolleger, og jeg er dybt ked af den smerte, min opførsel har fremkaldt hos personer – direkte og indirekte. Nu tager jeg de skridt, jeg skulle have taget for flere år siden, for at tage fat på denne opførsel.«

I den amerikanske underholdningsindustri er Scott Rudin et velkendt navn inden for især film og teater, ligesom han er en del af den prominente gruppe på 16 mennesker, der har opnået EGOT-status – en person, der har vundet både en Emmy-, Grammy-, Oscar-, og Tony-pris.

Men som chef kan Scott Rudin angiveligt ikke bryste sig af samme anerkendelse. Blandt andet bliver han beskyldt for gentagne gange at have kastet ting i vrede – blandt andet en computer og en bagekartoffel – som flere gange har forårsaget skader hos de ansatte.

Allerede i 2005 fortalte Scott Rudin selv om det hårde arbejdsmiljø til The Wall Street Journal under overskriften »Boss-Zilla!«. Her kom han også med en håndfuld eksempler på fyringer, der ofte gik ud over assistenter. Dem havde han 119 af i perioden fra 2000 til 2005 – og her talte de, der ikke klarede prøveperioden på to uger, vel at mærke ikke med.