Kronikker Abonnement

Vegetarer, klimaaktivister og forbrugerråd i retssag mod slagterigigant: Forbrugerne skal ikke selv vurdere, om kødet faktisk er klimavenligt

Det bør ikke være op til den enkelte forbruger at foretage en omfattende undersøgelse af et produkt for at finde ud af, om det faktisk lever op til at være »klimavenligt«.