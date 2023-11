»Nede i deres tunneler ved Hamas' militære ledere, at Europa og USA på et tidspunkt vil trække i håndbremsen for at stoppe Israels krigshandlinger,« skriver Hanna Ziadeh. Her rykker israelske landtropper ind i selve Gazastriben, hvor de ifølge den israelske hær IDF gennemførte en operation og trak sig ud igen uden tab. Video: X. Redigering: Gabriella Clara Engell Behrensdorff. Fold sammen

