Sociolog undrer sig over regeringsudspil om »fritidsjobs«: De unge giver udtryk for én ting – de mangler tid

»Med regeringens nye udspil, der handler om at få flere børn og unge under 18 år i arbejde, giver vi – bogstavelig talt – lov til, at de fritids- og pusterum, som de unge gang på gang efterspørger, og som de selv understreger som vigtige for deres trivsel, indskrænkes,« skriver Nanna Bank Sørensen. Fold sammen

Læs mere