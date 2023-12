Kronikker Abonnement

Kære Simon Kollerup, lovgivning mod negativ rente er spild af tid

Når en forbruger skal købe en vaskemaskine, kan de se på både pris og kvalitet. De kan læse de tekniske specifikationer og træffe deres valg. Sådan er det ikke for bankkunder, og det burde erhvervsministeren gøre noget for at ændre. Det ville gøre meget mere gavn for forbrugerne end at lovgive mod negative renter.