Jokeren langer ud efter Danmarks Radio: Hvor phuck er vores rap og hiphop blevet af?!

»Du skal ikke komme op til os med ny musik, uanset om det er som Jokeren, i Den Gale Pose eller noget helt tredje. Og hils L.O.C. og Suspekt og sig, at det også gælder dem, og at P4 kommer tidligst til at spille ny rap fra jer om ti år.«

Sådan husker jeg ordene fra Danmarks Radios øverste musikchef, Lars Trillingsgård, som om nogen har spillet min generations musik før i tiden. Jeg havde inviteret på en seafood-frokost for lige at høre, hvad der var galt. Hvorfor blev jeg ikke spillet i radioen fra den ene dag til den anden? Hvor faldt vi ud? Eller rettere: hvor faldt vi ned?

Min generation, lige fra Pernille Rosendahl til Malk de Koijn, røg på røven mellem to stole, da DR fandt ud af, at lytterne hos P3 og P4 var mellem ti og 15 år for gamle i forhold til den tilsigtede målgruppe. I forhold til deres public service-ansvar.

Derfor skulle begge kanaler foryngres for fire-fem år siden. For DR er en statslig service – ikke en lokalradio, selvom den er blevet drevet som sådan, siden selvsamme musikchef trådte til med sloganet »Det man hører, er man selv«. Og da de så først startede med at flytte P3 nedad mod en yngre målgruppe, mistede de sgu halvdelen af deres lyttere. Ouch!

P4 var og er Danmarks største radiokanal målt på lyttere, og mit bedste bud er, at ledelsen ikke havde lyst til at halvere den samlede lytterskare på vores nationale radio, og derfor lod DR P4 være, hvor den stadig er: Henvendt til folk, som er 10-15 år ældre end os, der er midt og sidst i 40erne. P4 har endda det aldersfascistiske princip, at de ikke spiller nye rapsange, men selvfølgelig lige smider en af de danske rapklassikere på af og til for ikke direkte at forfalske musikhistorien. Holdningen og retningslinjerne er de samme som i slut-1980erne, hvor deres nu gamle målgruppe var unge: At hiphop og rap er en ungdomsdille ligesom yo-yo’er og nok går i sig selv, eller i hvert fald hører ungdommen til.

Jeg er ikke stoppet

Så nu kender du grunden til, at du ikke hører nye sange fra os voksne hiphoppere, generationen som bragte sort rapmusik til radioen, natklubberne og endda skolebørnene med tilhørende eksaminer i gymnasiet de sidste ti år. Selvom de fleste af os er kridhvide danskere og opvokset før nutidens bandekonflikter. Og ja, de spiller genren urban på P3, men det er sgu ikke rap og hiphop, som vi kender og elsker det, ikke »vores ungdoms vemodige sange«. Siden Dansk Folkeparti fik lukket Radio24syv, er de fleste, jeg kender, begyndt at høre P1, fordi de ærligt talt ikke kan holde jargonen på hverken P3 eller P4 ud.

Vi er med andre ord villige til stiltiende at acceptere, at vores generations musik er blevet pensioneret væsentligt meget tidligere end Mettes kæphest »Arne«, fordi det »ikke passer i de målgruppeundersøgelser, vi har lavet«, som selvsamme hr. Lars Trillingsgård aka Dansk Musiks Dørmand, sagde, mens jeg prøvede at bestikke ham til at tale sandt i al venskabelighed med jomfruhummere og muslinger i fransk sauce og et glas chardonnay.

For hvad gør man ikke for at få svar på, hvorfor der ikke findes en radio til den slags musik, som jeg ærligt talt har ofret og tilsidesat alt i mit voksne liv for at bringe ind i dansk kultur på samme måde, som den er blevet en del af alle kulturer fra Tanzania til Chinatown.

»Ærligt talt, så er jeg målløs over, at jeg, ud over Pernille Rosendahl, er den første, som tager bladet fra munden.«

Og jeg er ikke alene. Jeg skriver sgu ikke det her, for at du skal have fornøjelsen af at tænke: Ha! Højt at flyve, men nu er han dybt snalret og derefter spot og le gammelklogt sammen med resten af den kulørte presse, der slagter mennesker, kunstnere af alle slags, for et godt ord i misundelsens og bundlinjens navn og lefler for vores indre trang til at se dem, vi engang beundrede, falde dybere end os selv og derved blive bekræftet i, at vi tog det rigtige valg, da vi rationelt foldede talentkortene og valgte vores drømme fra. Jeg vil tro, at stort set alle musikere fra min generation oplever dette:

Jeg bliver næsten dagligt – nu syv år efter mit sidste hit, sidste gang jeg fik spillet nye sange på P3, min sidste tur i radioen – spurgt, hvorfor jeg er stoppet med at lave musik. Det er jeg på ingen måde.

Jeg udgav i larmende stilhed det på forhånd dødsdømte album »Glædesbringeren« i foråret 2019. Og jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Jeg laver musik og rap, fordi jeg elsker det, fordi det er en så grundlæggende del af min personlighed og rummer alt, hvad jeg har dedikeret mit liv til. Ok?

Hvorfor ingen hiphop i 2020erne?

Så jeg påpeger ikke dette for at lave mit comeback nummer 117. Ærligt talt, så er jeg målløs over, at jeg, ud over Pernille Rosendahl, er den første, som tager bladet fra munden.

Jeg skriver dette, fordi jeg oprigtigt mangler kulturformidling til min aldersgruppe på Danmarks Radio. Det er for mangfoldigheden i vores kulturs skyld. Det er sgu ikke kun for os rapperes skyld, som af DR og Lars T ellers fik foræret spotlightet i slut-1990erne, 2000erne og starten af 2010erne. Nej, det er lige så vel for mine jævnaldrende klassiske komponister, for vores jazzcats, for rockchicks, Balkan-bastarder og heavyhoveder og sågar den elektroniske musik. For ja, vi fucking opfandt raves og techno, house, drum and bass og tramp, mens P3 urbans musikere lå i deres mors unge æggeledere.

Så lad os da åbne en ny kanal til hende og dig og mig. P5 Hiphop? Jeg mener, der er jo P6 Beat, som bare spiller blød rock. Så hvorfor ingen hiphop i 2020erne?

Lad os kalde en spade for en spade. Under vores sidste regering lod Venstre og resten af højrefløjen og Dansk Folkeparti udføre en kulturel udrensning af vores sendeflader, og kun P8 Jazz overlevede med nød og næppe. Og som sagt har jeg i hvert fald lige nu mistet lysten til at løbe panden mod musikchef-muren atter en gang.

Jeg laver ikke ny musik med henblik på at udgive det længere. Jeg er blevet pensioneret uden pension som ca. 42-43 årig for små fem år siden. Uden at få det at vide endda. Før jeg selv spurgte. Og coronaen optager jo alles bevidsthed lige for tiden. Selv den grønne omstilling, som skal prøve at forhindre, at 90 pct. af alt liv på jorden bliver udslettet for vi menneskers hånd, er sat på stand by.

Jeg ved godt, at dansk rap er meget langt fra at være øverst i vores bevidsthed lige nu, meget langt fra at være en profitabel politisk agenda. Men overvej lige, om du er fuldstændigt uinteresseret i, hvad din og min generations musikere laver af kunst og nye sange. Jeg er ikke. Jeg vil sindssygt gerne høre nye toner fra mine ungdoms kolleger og helte. Samtidigt med at jeg både kender min musikhistorie og lytter til den musik, som de folk i 20erne, jeg kender, hører.

Tag ikke fejl. Jeg lever i 2021 og elsker urban, jazz og 1980er-hits. Men hvor phuck er vores rap og hiphop blevet af?!

Det er vist det, man kalder et kæmpe hul i vores public service. Jeg er ikke jurist, men prøv at google public service. Det er ikke det, vi får nu. Længere er den ikke. Vil du finde dig i det? For jeg vil ikke!

Jesper »Jokeren« Dahl er rapper

