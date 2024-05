Kronikker Abonnement

Folkeretsekspert undrer sig over reaktion på ICC-anklager: Israel er blevet advaret igen og igen

Hamas-ledere skal helt selvfølgelig retsforfølges for deres formodede forbrydelser, men det synes svært for mange at acceptere, at det samme kan gælde for israelske ledere, skriver lektor i folkeret, Marc Schack.