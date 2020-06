Flemming Jensen: Jeg fik mig en revy-racistisk lærestreg

Midt i den helt aktuelle debat om en eventuel racisme i Danmark, står det vel efterhånden nogenlunde klart, at den på ingen måde er eventuel. Lad mig derfor gribe i egen barm – og det bliver jo lettere og lettere med årene – og fortælle nedenstående sandfærdige beretning, der for mig blev en øjenåbner.

Skønt det skete helt tilbage i 1992, oplever jeg den som højaktuel for tankegangen i dag.

Hele problematikken kan jo ikke koges ned til: »Må man sige neger?« Men man kan bruge det som prøveballon.

Der var engang, hvor jeg faktisk syntes, at det måtte man gerne. »Herregud, må vi nu ikke lave sjov?« Diskussionen begyndte for alvor dengang, da Fremskridtspartiet i nogle år havde været bannerfører for en politik, der skabte skel mellem os danske. Især folk af den muslimske tro havde det svært. Det havde de, der så ud, som om de kunne tænkes måske at have sådan en tro, også. Man var heller ikke helt tryg ved afrokrøl.

Det var kort sagt en tid, hvor definitionskampen om de danske værdier begyndte at blive meget pigment-orienteret.

»Jeg kan huske en anmeldelse, hvor der stod, at det blev så smukt, »fordi pigerne sang helt uden accent!««

Negersangen

Sammen med Kirsten Siggård og en vidunderlig jazz-kvartet spillede jeg sommershow på Sørup Herregård på Midtsjælland hele sommeren 1992.

Og vi havde en fin, lille overraskelse i den - oven i købet af samfundsdiskuterende art.

Jeg havde skrevet en sang, hvor Kirsten og jeg var et par gode, danske folkedansere. Iført de altid så klædelige folkedanserkostumer dansede vi ind på scenen. Vi så os hele tiden forskræmte om, mens vi sang:

Der har altid været rart her på kanten - vi har grinet og leet og spøgt.

Vi har aldrig mått' ha' lås på servanten.

Vi har altid kunnet sove trygt.

Vi har altid været glade!

Alle folk er vore venner.

Er der indbrud og ballade,

er det sikkert en, vi kender!

Men nu låser vi hver nat,

og vi synes alle, at

vores tryghed er forladt …

FOR VI HAR HØRT, AT DER ER NEGERE I RINGSTED!

Sådan fortsatte sangen, og hvert vers sluttede med den frygtsomme sætning:

VI HAR HØRT, AT DER ER NEGERE I RINGSTED….

BANG! Så faldt bagtæppet pludselig ned, og dér stod pludselig tre dårende, dejlige kvinder, der hverken var nævnt i programmet eller i foromtalen. Ingen anede, at de ville stå der.

Tre kønne, danske piger med sort hudfarve. Dem, folkedanserne lige havde frygtet og kaldt negere. Så trådte de frem på scenen og sang trestemmigt »En yndig og frydefuld sommertid« – en af de smukkeste danske sange, der er skrevet. Det lød uendeligt smukt, og pigerne var rent ud sagt tæskelækre.

Der var helt stille i salen, og bagefter brød bifaldet løs.

Jeg kender egnen godt nok til at vide, at mange af dem primært klappede, fordi de tre piger som sagt var tæskelækre. Nogle klappede vel også, fordi det hele lød så smukt – men jeg bilder mig ind, at en hel del også klappede, fordi de forstod det spørgsmål, nummeret stillede. Nemlig: »Undskyld, venner – er det dem her, I er så bange for?«

Jeg kan huske en anmeldelse, hvor der stod, at det blev så smukt, »fordi pigerne sang helt uden accent!« Hvorfor i al verden skulle de dog også have haft accent? De var danskere, og den ene af dem havde lidt dialekt, fordi hun var født i Fuglebjerg. Det er ikke nogen heldig dialekt – jeg har en snert af den selv – men det kunne ikke høres, når Tonia sang.

Så alt var godt.

Problemet opstod omkring pigerne – og det kom fuldstændigt bag på mig.

Vi snød dem

Det begyndte under prøverne. De ville gerne tale med mig, fordi de havde det meget dårligt med, at vi i sangen brugte ordet »neger«. De forstod godt meningen med nummeret – selvfølgelig – men de ville være glade, hvis vi ville synge »udlændinge« i stedet for.

»Vi sagde ikke noget til pigerne, men da vi kom til nummeret, gik vi tilbage til at synge »negere« i stedet for »afrikanere«.«

Det kunne vi da ikke! Det ville ødelægge nummeret.

Afrikanere så?

Jamen, afrikanere … det er ikke sjovt. Neger er sjovt!

Jeg forklarede op og ned ad stolper, at ordet »neger« jo blev brugt netop for at satirisere over en naivitet, der byggede på en næsten tegneserieagtig tilgang. Især når vi i flertal sagde »negere«.

Det var muligt, erkendte de, men de kunne altså bare ikke holde det ud.

Hvad gør man? Det var tre meget dejlige og talentfulde piger – de sang vidunderligt, og meningen med nummeret kunne vel trods alt nok holde til det. Så med et stort suk gik Kirsten og jeg med til at synge, at vi havde hørt, at der var afrikanere i Ringsted.

Prøverne gik fint, men jeg ærgrede mig hver gang, vi prøvede på folkedansernummeret. »Afrikanere« var altså ikke rigtigt!

Da vi så havde forpremiere – første aften med publikum – trak jeg Kirsten til side lige før forestillingen.

»Nu er pigerne trygge ved os,« hviskede jeg. »De kan li’ os – og de ved, at vi kan li’ dem. 'Afrikanere' er altså forkert – og hvis vi nogensinde skal gi’ 'neger' en chance, så er det nu!«

Vi sagde ikke noget til pigerne, men da vi kom til nummeret, gik vi tilbage til at synge »negere« i stedet for »afrikanere«.

»Det er ikke afsenderen, der skal tiltage sig retten til at afgøre om et ord er sårende eller ej.«

BANG! Bagtæppet faldt ned, som det skulle. Der stod de tre dejlige piger, der var blevet vores venner. Tårerne løb stille ned ad kinderne på dem, og tårerne holdt aldrig op med at strømme, mens de tappert og smukt sang sig igennem »En yndig og frydefuld sommertid«. Jeg kan se deres ansigter for mig endnu – og høre den næsten umærkelige sitren, der var i stemmerne.

JEG GØR DET ALDRIG MERE!

Bagefter fór jeg omkring og undskyldte og fortrød – for jeg havde været inde at rode ved noget, jeg ikke havde nogen viden om.

Jeg aner jo ikke, hvordan det er under hele sin opvækst dag ud og dag ind at blive betragtet let humoristisk, at blive kategoriseret, måske ringeagtet, drillet … Jeg kender intet til lige de sår på sjælen, der gør sindet sart. Selv om jeg ikke kan forstå problemet, betyder det ikke, at problemet ikke er der.

Det er ikke afsenderen, der skal tiltage sig retten til at afgøre om et ord er sårende eller ej. Det er modtageren, der skal tages alvorligt, når der venligt bliver sagt fra over for tankeløshed.

Empati er vigtigere end etymologi – og man bør ikke kalde nogen noget, de ikke vil hedde. Vi kan selvfølgelig alle blive nødt til at måtte finde os i at tåle hån, spot og latterliggørelse. Men i et civiliseret samfund burde der ikke være nogen, der kunne drømme om at udsætte andre for det. Vi kan lave satire over, hvad andre mennesker siger og gør – men ikke over, hvad de er.

Flemming Jensen er skuespiller, forfatter og instruktør