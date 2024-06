Kronikker Abonnement

Adoptionsfamilier blev fanget i et politisk forløb: Vi snegler vi os langsomt, men sikkert, mod slutningen af drømmen om at stifte familie

»Mens vi venter, udløber vores godkendelser til at adoptere. Hver dag bringer os nærmere en udløbsdato, og vores mulighed for at adoptere forsvinder,« skriver en række danske familier, der er blevet fanget i forløbet omkring lukning for international adoption.