Tehus i Indre By bekymret for sin status efter udmelding fra Kongehuset: »Det betyder meget for os«

En lang række virksomheder mister prædikatet som Kongelig Hofleverandør efter tronskiftet, og en brandingekspert mener, at det kongelige prædikat helt skal fjernes. Men da Berlingske møder to turister foran A.C. Perchs, står det klart, at det kongelige prædikat ikke er ligegyldigt.