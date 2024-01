Kongehus Abonnement

Midt i rosen til Dronningen peger Bertel Haarder på en udfordring for fremtidens kongehus

De er kongetro som få. Men helt enige i Dronningens beslutning om at abdicere er de på ingen måde. Tværtimod kan den få alvorlige konsekvenser for monarkiet, lyder advarslen fra to borgerlige nøgleprofiler i interview med Berlingske.