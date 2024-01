Kongehus Abonnement

Ferien er forbi, kong Frederik. Her er alt det, vi savner svar på i Kongehuset

Det kan godt være, Danmark nu har fået en ny konge. Men dermed er kong Frederik på ingen måde færdig med at indrette og tilpasse sig til sin nye rolle. Tværtimod. Her er listen over de svære spørgsmål, Kongen som minimum skal svare på.