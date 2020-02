Søren Pind: Liselott Blixt spreder panik i en krisetid. Føj!

Den tegning, der fornærmede kineserne i Jyllands-Posten, har vist sig mere rigtig, end nogle af kritikerne først antog. I den lå, at et kommunistisk diktatur på grund af sin struktur spredte en farlig virus ud mod resten af verden. Det er, hvad vi har set. Angsten for ansvar og skyld fik længe regimet til at holde viden tilbage og skadede dermed verdens mulighed for inddæmning.

Det er et tegn på, hvad vi er optaget af, at denne klumme kommer til at handle om virus og reaktionen på den – ikke udligning og andet godt. Det sidste tror jeg er regeringens held, og spar mig for, at ingen dér overvejer det. Jeg ved, hvordan politiske operatører tænker. Tænk blot på Nyrups vilde valgudskrivningssats i 2001 om at gøre 11. september til hans, mindehøjtideligheden i Vor Frue, hvor kun ministre sad i mediernes søgelys.

Det fortrædelige ved sidste uges socialdemokratiske mailudsendelse var, at den fik os til at tvivle på, om der er andet end spillet. I denne uge håber vi på, at der virkelig er mere. For med coronavirus' indtrængen i Danmark er der mere på spil. Mens kurserne falder, og økonomien standser, spørger vi alle, om det er en midlertidig afbrydelse af den gode tid, eller om det varsler noget mørkere. Det er for tidligt at sige endnu. Det, vi dog ved, er, at vores ledere vil spille en rolle for, hvilket udfald det bliver. Både de politiske og de fagligt ansvarlige.

Vi får brug for, at myndighederne i Danmark kan og vil gøre deres arbejde uden unødig politisering og forsøg på offentlig manipulation. Og lad mig sige, hvad min erfaring er: Uanset hvad medier måtte skrive, og hvordan de ting, der vil komme til at foregå, tager sig ud, er det min erfaring, at danske myndigheder er dygtige, professionelle og søger at gøre det bedste med det, de har at gøre med.

Jeg glemmer sent, da grænsen faldt i september 2015, og flygtninge gik på de danske motorveje. Midt under mediernes pres og ikke mindst politikernes lykkedes det dansk politi og retsvæsen at agere professionelt og dygtigt under virkelig svære vilkår. Det store sammenbrud, som talrige dommedagsprofeter dengang havde travlt med at sprede, kom aldrig. Fordi den sunde demokratiske samfundsnorm er, at myndighederne tilpasser sig omstændighederne løbende – og fejl ikke betyder den totale undergang, så længe man blot retter dem og lærer af dem. Deri består demokratiets genialitet i svære tider – i modsætning til diktaturets iboende løgn.

Fejhed smitter

Desto mere skuffende var det at opleve, at af alle folketingsudvalg så netop Folketingets sundheds- og ældreudvalg aflyste en rejse til Israel – det land, der i øvrigt mens disse linjer skrives kunne meddele, at forskere mente at kunne have en kommerciel vaccine klar til brug i løbet af 90 dage. Sidst WHO udtalte sig om dette ville der gå halvandet år.

»Det er særligt i svære situationer, at det letbenede kavaleri viser sig. «

Lige såvel som man i USA har den narcissistiske og krisemæssigt uprøvede præsident Trump at bekymre sig om, ligeså tager man sig til hovedet, når et medlem af Folketinget som Dansk Folkepartis Liselott Blixt udtaler, at man skal lade være med at rejse i denne tid. Det pågældende medlem af Folketinget har tidligere gjort sig bemærket ved at foreslå et midlertidigt stop for HPV-vaccine, hvilket meget vel kan have været medvirkende til et fald i antallet af kvinder, der fik den livsvigtige vaccine. Det er i denne tid, man må glæde sig over, at denne type politikere for nærværende er sat uden for indflydelse i dansk politik rent magtmæssigt. Men det er ubegribeligt, at partier vil lade sig repræsentere ved sådanne holdninger.

Det er særligt i svære situationer, at det letbenede kavaleri viser sig. I disse situationer har befolkningen brug for, at dem, de har beæret med en position som deres tillidsmænd, udviser koldsindighed og ro – og ja, mod. At man i det mindste herfra må påregne en opbakning til myndighedernes rådgivning. Og at man ikke ser en forskel i, hvad de myndigheder, de demokratisk valgte politikere i sidste ende er ansvarlige for, anbefaler og det, de selvsamme politikere gør.

Det modsatte fører til en pandemi af panik. Fejhed smitter. Værre end den værste virus. Og hvis man vil vise sig den tillid værdig at være folkets udvalgte, skal man ikke være fej.

Panik og ængstelse

Synspunktet om, at man skal lade være med at rejse generelt, fører naturligt til, at man skal lade være med at bevæge sig ud, hvilket naturligt fører til, at hele vores samfund fra den ene dag til den anden går i stå. Uden grund.

Myndighedernes insisterende råd er i stedet, at man bevarer roen, forøger sin hygiejne, vasker hænder flere gange og grundigere end normalt og lader være med at nyse ud i rummet, men derimod ned i ærmet eller et papirlommetørklæde. Smitte kræver, at man opholder sig i op mod 15 minutter indenfor en radius af to-tre meter af en smittet person.

Liselott Blixts repræsenterer det stik modsatte. Lad panikken få frit løb, sæt samfundet i stå. Red sig, hvem der kan. På den ene side er det godt at få fejhed udstillet så åbenlyst, at der kan rejses en skamstøtte over den. På den anden side er det forstemmende, at den form for ængstelse skal spredes fra Rigets Ting. Føj.

Søren Pind er fhv. folketingsmedlem for Venstre og fhv. minister