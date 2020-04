Selvfølgelig skal dit barn være forsøgskanin for covid-19

Da statsminister Mette Frederiksen fremsatte regeringens plan for en genåbning af Danmark, forlød det, at alle børn til og med 5. klasse skulle være de første til at blive sluppet ud i samfundet igen. Det fik en række forældre til gå sammen om at lave en Facebook-gruppe ved navn »Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19«.

Gruppen har på bare to dage fået over 30.000 medlemmer. Således vokser den sig bare større og større i den kommende tid.

Jeg har stor forståelse for, at det vigtigste i verden er ens børn, og at man under normale omstændigheder prioriterer sine egne børn højere end noget andet. Derfor har jeg naturligvis også forståelse for, at det må være ekstraordinært udfordrende at være forældre til småbørn i disse tider, hvor ingen af os reelt ved, hvad denne hidtil uprøvede situation kommer til at betyde for både vores mentale og fysiske samfundshelbred.

Men vi er alle sammen i samme båd. Det skal vi huske. Det er nemlig ikke kun dit barn, der er forsøgskanin lige nu, kære forælder. Det er vi alle sammen.

Coronazone

De ældre – det kunne være en bedstefar eller bedstemor – er forsøgskaniner, fordi de aldrig har stået i en situation, hvor de bare ved at indånde den ellers så friske og befriende danske luft kan komme i direkte livsfare.

De unge er forsøgskaniner, fordi de skal gå i skole og til eksaminer på en helt ny måde, der i værste fald kan komme til at påvirke deres uddannelses- og dermed også arbejdsmæssige fremtid.

Alle ansatte i sundhedssektoren, herunder læger og sygeplejersker med familie og børn, er forsøgskaniner, fordi de skal arbejde under helt nye og begrænsede forhold, hvor de dagligt skal bevæge sig direkte ind og ud af en betændt coronazone for at passe på netop mig, dig og dine børn.

»Den værste måde at handle på, i en tid hvor vi alle er at betragte som forsøgskaniner, er at basere beslutninger på flere tusinde forskellige forældres mavefornemmelser.«

Virksomhedsejerne, der har familie at forsørge, er forsøgskaniner, fordi de er blevet bedt om at lukke ned og vente på hjælpepakker. De aner ikke, om de risikerer at skulle lukke og måske endda sælge både bil og tag over hovedet. Man skal ikke undervurdere, hvordan en pludselig konkurs kan slå familier og mennesker halvt eller sågar helt ihjel via mentale sygdomme.

Ikke mavefornemmelse, men matematik

Selv vores statsminister, landets øverste leder og mest magtfulde person, er lige nu forsøgskanin, fordi hun ikke har præcedens at basere sine beslutninger på. Alt, hvad hun foretager sig, vil blive kategoriseret som enten rigtigt eller forkert, hvorefter hendes efterfølgere ved lignende fremtidige epidemier ikke længere er forsøgskaniner, fordi de har Mette Frederiksens nederlag og sejre at basere deres handlinger på.

Det er ikke kun dit barn, der er forsøgskanin for covid-19. Det er hele verden. Det understøttes også af, at mange lande, der minder om hinanden, tackler epidemien på helt forskellige måder, fordi ingen med sikkerhed ved, hvad der er den bedste måde. En ting er i hvert fald sikkert. Den værste måde at handle på i en tid, hvor vi alle er at betragte som forsøgskaniner, er at basere beslutninger på flere tusinde forskellige forældres mavefornemmelser.

Det er ikke en mavefornemmelse, at børnene i Danmark er blandt de mindst udsatte, når det kommer til selve coronavirussen og smitterisikoen. Det er en matematisk beregning. Altså tør fakta, og tør fakta er immervæk at foretrække, når vi i en tid som denne på vegne af hele samfundet skal vælge den økonomisk og sundhedsmæssigt mindst ringe beslutning, hvor færrest dør og flest kan komme på arbejde og således opretholde Danmark som velfærdsnation.

Nima Zamani er jurist