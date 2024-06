Kommentatorer Abonnement

Mistænkeliggørelse er et nødvendigt onde i kampen mod muslimsk magtmisbrug på arbejdspladsen

Vi har et problem med, at nogle veluddannede muslimer misbruger deres stilling til at fremme islamiske normer. For at kunne løse det problem er vi nødt til at tale højt om det, også selvom debatten om problemet betyder, at der er muslimer, som føler sig uretfærdigt mistænkeliggjort, skriver Eva Gregersen.