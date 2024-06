Kommentatorer Abonnement

Jarl Cordua: Det er vel kun Lars Løkkes fænomenale kampagnegen, der har forhindret Stine Bosse i helt at afspore Moderaternes kampagne

Ved det forrige EP-valg i 2019 var det især de to liberale partier Venstre og De Radikale, der stod tilbage som de store sejrherrer. Fem år senere viser målinger, at de to partier nu står til at blive de store tabere.