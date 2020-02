Gud nåde og trøste os, hvis Bernie Sanders bliver præsident

Jeg er nørd nok til, at jeg natten til torsdag satte mig til rette i sofaen og så debatten i Las Vegas mellem seks demokratiske præsidentkandidater. Det var en forstemmende oplevelse, især for dem, der ønsker sig en anden amerikansk præsident end Donald Trump.

Trump var den nats store vinder, for de seks demokratiske kandidater brugte to samfulde timer på at flå hinanden til blods snarere end at forene sig før det forestående opgør mod Trump.

Det var der især to grunde til. Den ene var, at den forhenværende New York-borgmester og nuværende milliardær Michael Bloomberg for første gang trådte ind på scenen. Han er steget lodret i meningsmålingerne på det sidste, så det var den første store test for ham. Den klarede han ikke videre godt. Han måtte have forudset, at han ville blive udfordret på den måde, New Yorks politi under hans styre behandlede sorte borgere. Og han måtte forvente kritiske spørgsmål til de sager, hvor han via sine advokater har købt kvinder til tavshed i diverse, men udefinerede sager fra sine virksomheder tilbage i især 1980erne og 1990erne.

Bloomberg håndterede udfordringerne elendigt. Han virkede famlende, uden gode svar. Måske er hans stjernestund i valgkampen forbi, næsten inden den kom i gang? Vi får se, Bloomberg har masser af penge at føre valgkamp for frem mod Super Tuesday 3. marts.

Den anden hovedårsag til de højlydte skænderier mellem de demokratiske kandidater var Bernie Sanders. For han er i de sidste par uger skudt frem som den klart førende i feltet, og det selv om han er erklæret socialist. Det var tydeligt i debatten forleden, at ingen af de øvrige demokratiske kandidater, venstrefløjspolitikeren Elizabeth Warren inklusive, så noget perspektiv i at stille en socialist op ved et præsidentvalg i Amerika.

Danmark som idealsamfund

Sanders appellerer til en særlig del af det demokratiske parti: Især den unge venstrefløj tilbeder ham og hans i amerikansk kontekst yderligtgående ideer. Jeg ved også, at Sanders har mange støtter i Danmark, som han i øvrigt namedropper den ene gang efter den anden som et forbillede. Et slags idealsamfund.

»En præsident Sanders vil på mindst to afgørende områder lede til et betydeligt svækket USA.«

Så hvorfor dog ikke omfavne denne DK-elskende gamling, der vil give amerikanerne et skatteyderfinansieret sundhedsvæsen og bekæmpe fattigdom og social nød ved at beskatte de rige efter skandinavisk forbillede?

Det er der gode grunde til ikke at gøre. Efter min opfattelse vil det være potentielt katastrofalt, hvis det usandsynlige skulle ske, at Bernie Sanders efter at have vundet det demokratiske præsidentkandidatur går skridtet videre og slår Donald Trump. Jeg tror ikke på scenariet: Amerikanerne vælger ikke en socialist som præsident. Færdig.

Sanders kan opildne en del af den demokratiske base, men han kan ikke nå mainstream-Amerika, hvor tankegangen og værdierne er alt andet end socialistiske. Et Sanders-kandidatur er derfor den mest direkte vej til genvalg af Donald Trump, med eller uden den midterkandidat (eksempelvis Bloomberg), man kan forvente stiller op som uafhængig, hvis det virkelig skulle ske, at Demokraterne udpeger Sanders.

Men lad os alligevel lege med tanken: Bernie Sanders i Det Hvide Hus. Hvad vil det betyde for os?

Svaret er: Gud nåde og trøste os, hvis det sker. For det vil på mindst to afgørende områder lede til et betydeligt svækket USA.

Det ene område er det militære. Sanders har ikke sat præcise tal på, hvor meget han vil skære i USAs militærbudgetter. Men han har ikke lagt skjul på, at han er klar til at indskrænke dem endog meget mærkbart. Hans synspunkt – som han gav udtryk for på Twitter forleden – er, at USA bruger alt for mange penge på militær sammenlignet med andre lande, og at det er bedre at bruge pengene på det, han kalder »humane« formål.

Sagen er blot, at set fra Europa og Danmark er militærudgifter noget af det mest humane, USA kan prioritere. Man kan sige meget om Donald Trump og den måde, han larmer på, også i forhold til NATO-samarbejdet, men i hans præsidentperiode er USAs militær blevet styrket, USAs samlede tilstedeværelse i Mellemøsten er faktisk øget – og han har kunnet bruge Amerikas høje militærudgifter til med rette at presse de europæiske lande til i højere grad at finansiere og tage vare på deres egen sikkerhed.

Med en præsident Sanders ville vi opleve et USA, hvis sikkerhedsgarantier vi stadig er dybt afhængige af, men som vil stå militært stækket i en verden, hvor nye ikke-demokratiske supermagter opruster og optræder mere aggressivt, også i det østlige Europa. Hvor nye teknologier gør det nødvendigt at investere voldsomt, også militært. Hvor situationen i Mellemøsten er mere volatil og farlig end i mange, mange år. Det er ikke et scenarie, som på nogen måde er ønskværdigt for os.

Økonomisk kaos

Det andet område er det økonomiske. Under både Obama og Trump har USA oplevet markant økonomisk vækst. Men Bernie Sanders’ økonomiske politik vil efter al sandsynlighed rulle udviklingen den modsatte vej. Folk kan fra Danmark se med principiel sympati på Sanders’ sundheds- og socialpolitik, men Bernie har ikke kunnet redegøre seriøst for, hvordan han vil nå fra det Amerika, vi kender, til det Amerika, han kræver.

Som modkandidaten Pete Buttigieg har fremført, er der et kæmpestort hul i Sanders’ økonomiske plan – i størrelsesordenen 25 billioner dollar. Altså 25 millioner millioner dollar, stort set svarende til USAs samlede, eksisterende statsgæld.

En socialistisk præsident Sanders vil, hvis han evner at gennemføre sin politik, derfor føre til et alvorligt økonomisk svækket Amerika. USA er endnu verdens største økonomi. Følgerne af et socialistisk drevet økonomisk kaos i De Forenede Stater kan vanskeligt overskues.

Men rart bliver det sandsynligvis ikke. Heller ikke for os i Danmark. Så måske skulle man vare sig med helgenkåringen af Sanders; uanset hvor lidt man måtte bryde sig om Trump. Sanders kan være det alternativ, som er betydeligt værre.