Giv danskerne et skattefrit år

Der bliver brugt penge. Mange penge. Og det går stærkt. Meget stærkt.

Sådan er vilkårene. Jeg ved det. Beslutninger, der forlænges med timer og dage, kan koste menneskeliv og økonomi. Allerede nu har venstrefløjen og Dansk Folkeparti udset sig en undersøgelseskommission, der skal granske alle beslutninger. Der vil ingen ende være på bagklogskabens vagtparade, når dette er slut. Jeg ville tro, at det ville være klogere at dele ansvaret for beslutningerne i en samlingsregering, som sagt før. Dette er nu ikke mit ærinde – mit ærinde er økonomi.

For også her træffes mange beslutninger – og dyre af slagsen. Også vilde beslutninger.

I USA har man vedtaget såkaldte »helikopterpenge« – altså en form for penge til en lang række borgere, der får dem overbragt bare sådan. Deraf navnet. Det sker for at sikre omsætning og likviditet. Det samme har den danske overvismand foreslået. Men nu skændes de allerede om hvordan, og udbetalingerne vil tage måneder. I Danmark vedtager vi store økonomiplaner for at sikre, at vi på den anden side også har et næringsliv, men pludseligt taler venstrefløjen om at øge dagpengene og tilskuddene til pensionisterne. Det er vist det, man kalder en afsporing.

Oveni drømmes der nu om store grønne planer og anlægsinvesteringer – det forkætrede anlægsloft i kommunerne er nu fjernet, nu skal der damp på kedlerne. Og det er sikkert alt sammen fint nok. Men:

Danmark er et land, der har råd – på grund af reformerne i 2000erne og 2010erne (ingen nævnt ingen glemt). Det siger overvismanden selv. Og et land, hvor det lige nu og et godt års tid frem – når vi er på den anden side af virussen enten ved immunitet, symptombehandling eller vaccine – er det private forbrug, der skal holde tingene oppe. At borgerne går ud og genopretter vores hoteller, restauranter, og en lang række forretninger med forbrugsgoder som møbler, køkkener, maskiner, tøj, sko osv. osv. osv.

Hjælper offentlige anlægsinvesteringer på det? Og når vore handelspartnere ligger stille et halvt års tid i hvert fald, og alle sparer op – tror man så på, at eksporten vil holde os oppe over det næste års tid? Sådan rigtigt?

Vi har fine virksomheder, hvis produkter mange steder er uundværlige. Men Danmark skal det næste års tid holdes oppe af det private forbrug. Alligevel har ingen partier fremført, at skattelettelser kunne være en del af løsningen. Som Kennedy gjorde det – satte gang i forbruget og skabte håb og optimisme.

Pengene skal over disken

Jeg vil holde på, at vi aldrig har oplevet denne situation før. At en meget stor del af samfundets aktivitet er standset på denne måde. Det har ikke ramt vores offentlige infrastruktur – den er klar til at vågne, når faren er afblæst, eller myndighederne vurderer det forsvarligt. De store eksportvirksomheder lader også til at holde skindet på næsen.

Men de små og mellemstore virksomheder, der ikke har haft åbent i månedsvis og ikke kan indhente det, de mister på nethandel – de er begyndt at lukke. Og de eksisterer ikke nødvendigvis, når samfundet åbner igen.

»Jeg foreslår, at oppositionen vågner op og ikke kun kigger i den socialdemokratiske værktøjskasse.«

Løsningen for næringslivet er, at de banker, der skal holde forretninger og butikker, hoteller og restauranter, små og mindre virksomheder oppe nu, kender deres muligheder for at tjene penge på den anden side. De politiske ramme betyder noget. Den faktiske viden om de økonomiske rammer når vi åbner igen. Det er derfor uhyre vigtigt, at det politiske system snarest fastlægger en økonomisk politik, der skal sikre næringslivet i Danmark et godt år efter et frygteligt.

I 1969 – på toppen af en højkonkjunktur – havde man et skattefrit år i Danmark. Mine forældre købte Børge Mogensen-sofaer, de har haft lige siden. Vi ser mildest talt ikke ind i en højkonjunktur. Men vi ser ind i, at pengene skal springe over disken.

De størelsesordner folk har talt om, at det offentlige forbrug skal gennemgå – det er også politik. Og det er politik hvordan. Nogen vil mene, at det at der bygges veje – om et, to eller tre år – vil hjælpe næringslivet. Måske. Men det er indirekte. Og tager lang tid. Når vi nu alligevel har tegnebogen oppe, så giv danskerne et skattefrit år i i stedet for al det omfordeling, bureaukrati, politiske systemer og ansøgningsskemaer, der er med til at forsinke og fordyre. Giv bankerne den sikkerhed, at når virus er borte, vil der stå mennesker i kø udenfor forretningen eller butikken for at købe deres første Børge Mogensen-sofa. Eller en ny bil. Eller et nyt køkken.

Økonomi er også politik. Og den socialdemokratiske regering har brug for de borgelige i denne sag. Jeg foreslår, at oppositionen vågner og ikke kun kigger i den socialdemokratiske værktøjskasse. Den er næppe synderlig brugbar i denne situation. Det, der er brug for, er at slippe forbrugeren fri, og lade ham eller hende være tilstrækkelig sikker på, der er rigeligt på bankbogen, så man kan gå ud og åbne tegnebogen. Og købe Danmark stærkere. I et år. Så kan vi vende tilbage til normalen bagefter. Med et næringsliv, der er kommet styrket ud af krisen.