Geeti Amiri: Det vil aldrig være omkostningsfrit for mig at insistere på min ytringsfrihed som offentligt ansat. Hvorfor er det sådan?

Måske skal vi bare lade robotterne tage over. De bliver i det mindste ikke syge af stress over at lægge låg på deres menneskelige sider i forsøg på at være »professionelle«.