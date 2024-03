Kommentatorer Abonnement

Folkemøde uden folk og spontanitet er bedre end intet folkemøde

Traditionelt har sure jyder, Pia Kjærsgaard og andre provinspopulister harceleret over, at Folkemødet er en fest for eliten og en alt for dyr fornøjelse for de fattige jyder. Men måske får de uvidende kritikere endelig ret.