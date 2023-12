Kommentatorer Abonnement

Danish Crown om principiel retssag: Klimabevægelsen beskylder de tunge industrier for at være fodslæbende, men slår alarm, når vi markedsfører vores grønne omstilling

Vi ser hellere, at vi løfter i flok for at lykkes med at gøre grøn omstilling til en konkurrencefordel for Danmark. Det skriver bæredygtighedschef for Danish Crown Morten Pedersen.