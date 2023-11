»Vi er gode til at opdrage pigebørn til at være søde, imødekommende, akkommoderende og tage ansvar for den gode stemning. Men at ranke ryggen og sige »nej«, det er en evne, som mange piger og kvinder ikke har siddende på rygraden,« skriver Anne Sofie Allarp i et svar i brevkassen. Fold sammen

