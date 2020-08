Ane Cortzen: Hvis man ikke kan tåle larm, må man flytte på landet, har jeg altid sagt – nu er jeg selv flyttet til Indre By

Jeg er flyttet ind i midten af København fra det fredsommelige Frederiksberg – og det skal jeg bestemt ikke klage over. Indre By er overvældende smuk og fyldt med leben, som føles både livgivende og inspirerende.

Men hold da op, her er også megen lyd. Eller støj, som man vil. Sådan er det – larmen hører med til at bo i byen, og hvis man ikke kan tåle mosten, må man jo flytte på landet. Det har altid været min grundholdning. Men det er jo som sagt nemt at være skråsikker på andres vegne, indtil man selv sidder i suppedasen. Og det gør jeg så nu.

Ikke at jeg som sådan klager. Men alligevel: Sikke en paella af lyd, som byen serverer på alle døgnets tidspunkter – det er helt fascinerende. I skrivende stund er der for eksempel en bilalarm, som er gået i gang med et insisterende om end rytmisk piveri. Der er højrøstede stilladsarbejdere, som fører samtaler på tværs af etagerne, der er en kronisk dytten, og så den dybe summmen fra et bor, der er i gang på en nærliggende byggeplads. Og det er bare om eftermiddagen.

Henunder aften dukker partybusserne op – ekstremt glade, skrigende mennesker tilsat dybe basrytmer og insisterende beats – en slags kronisk studenterkørsel for voksne. De er skarpt forfulgt af fræsende taxaer og blærerøvene med deres nedrullede vinduer og høje gangstarap. Fulde mennesker på elløbehjul er heller ikke de afdæmpede typer, kan jeg afsløre. Ligesom polterabender og udendørs fredagsbarer sjældent går stille af.

»Tømning af glascontaineren nede om hjørnet kan vække en død, og stilladsarbejdere holder tilsyneladende aldrig fri.«

Søndag morgen er en kakafoni af bimlende kirkeklokker fra nær og fjern (ingen bønnekald i nærheden af mig – ellers ville jeg nævne det!) og de konstante biler i høj fart med pludselig hvinende opbremsninger. Tømning af glascontaineren nede om hjørnet kan vække en død, og stilladsarbejdere holder tilsyneladende aldrig fri.

Men i modsætning til, hvad man går og tror, har byen altid været larmende. Det er slet ikke udtryk for sædernes forfald. Byen var mindst lige så larmende for 200 år siden. Det var bare nogle andre lyde, som beboerne kunne lade sig irritere over. Det ved jeg fra beskrivelsen af »Lyden af Hovedstaden« – et storstilet forskningsprojekt, som Københavns Museum har sat i gang med støtte fra Velux Fonden. Projektet skal blandt andet munde ud i en stor udstilling med rekonstruktioner af udvalgte byrums historiske lyduniverser.

»Den nye viden om lyd gør, at publikum, når de forlader Københavns Museum, også får en forståelse for, hvordan betydningen af velkendte lyde og ord har ændret sig over tid,« udtaler museumschef Louise Jakobsen.

Det vil jeg glæde mig til. Jeg tænker, at det kan kun være godt for tolerancen at høre, hvad andre har måttet leve med af støj. Hvem ved – måske var det langt værre i de gode gamle dage?

Ane Cortzen er arkitekt og TV-vært