Tidligere LA-kandidat går til Lars Løkkes netværk: Der er brug for et nyt borgerligt midterparti

Det borgerlige Danmark er i dyb krise. Nye Borgerlige stormer frem i meningsmålingerne. De andre blå partier kigger misundeligt på Nye Borgerlige, og forsøger at fremstå lige så hårde i udlændingepolitikken. Ingen forsøger at tale til de pragmatiske midtervælgere.

Rød blok styrer landet via skattestigninger, og en politik der gavner egne vælgersegmenter og skader erhvervslivet. Vi hjemløse, borgerlige pragmatikere kan give de pragmatiske midtervælgere et alternativ. Men før vi kan lykkes, må vi tænke nyt. For mig er løsningen klar: Danmark har brug for et nyt borgerligt midterparti.

Engang var CD medvirkende til, at skiftende regeringer kunne føre politik hen over midten. I 2007 forsøgte Ny Alliance at videreføre den borgerlige midterpolitik. En uge efter lanceringen stod partiet i meningsmålinger til at blive Folketingets tredjestørste parti. Det var klart for enhver, at der i Danmark var en appetit efter et midterparti. Intriger og en svag partileder gjorde, at projektet mislykkedes.

V forsøger at vise, at de er lige så hårde i udlændingepolitikken som Støjberg. R har i snart 30 år været en fast del af rød blok. KDs historiske kamp mod abort og homoseksuelles ligestilling gør, at partiet ikke er attraktivt for pragmatiske midtervælgere. Fra min tid i LA ved jeg, at ingen længere taler om et samarbejde over midten.

»Der er i dag intet sted at gå hen, hvis man som jeg ønsker en borgerlig midtersøgende politik.«

Et borgerligt midterparti skal være et værn imod ultimative krav. LA forsøgte sig med ultimative krav i sidste valgperiode. I dag har Nye Borgerlige tre ultimative krav til udlændingepolitikken. Et borgerligt midterparti skal aldrig forfalde til ultimative krav, men gå til forhandlingsbordet med klare holdninger og præge politikken i en bedre retning, uanset regeringens farve.

Et borgerligt midterparti skal bidrage til at nuancere skattedebatten. Vi bør tage en diskussion af, hvilke skatter der fungerer, og hvilke der ikke fungerer. Der er behov for en skattereform, der nedsætter indkomstskatten, så det bedre kan betale sig at arbejde, men samtidig hæver skatten på eksempelvis forurening. Et borgerligt midterparti skal ikke være positive over for alt ved EU, men tale klart og tydeligt om fordelene. Fordele som frihandel, fælles klimatiltag, samt hvor nemt EU har gjort det for unge at komme til udlandet og studere.

Et borgerligt midterparti skal bidrage med en mere nuanceret tilgang til udlændingepolitikken. Symbolpolitik som håndtrykslovgivning skal væk, og virksomhederne skal nemmere kunne tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft.

Der er i dag intet sted at gå hen, hvis man som jeg ønsker en borgerlig midtersøgende politik. Det borgerlige pragmatiske Danmark har brug for et kick, der kan ændre den politiske spilleplade. Muligheden for at ændre dansk politik med et borgerligt midterparti har ikke været større siden Ny Alliance i 2007.

Nikolaj Gam-Pedersen er medlem af Lars Løkke Rasmussens politiske netværk. Han har været kandidat for Liberal Alliance til det kommende kommunalvalg i København