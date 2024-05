Kommentarer Abonnement

Spidskandidater uenige om fri bevægelighed: »Presses vores virksomheder til at forlade landet, fordi de ikke kan ansætte kvalificerede folk, undergraver vi den danske velfærd«

Skal medlemslandene have mulighed for at stække arbejdskraftens fri bevægelighed i EU? »Ja« mener Enhedslistens spidskandidat til europaparlamentsvalget, Per Clausen, og »nej« lyder det fra Venstres spidskandidat, Morten Løkkegaard, i denne uges Pro et Contra.