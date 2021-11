Rasmus Stoklund: Mette Østergaard manipulerer

Lyt til artiklen

I weekenden begik Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard et uværdigt angreb på en embedsmand.

Østergaard forsøgte med møje og besvær at iklæde statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, socialdemokratiske klæder i et desperat forsøg på at underminere hendes autoritet, integritet og troværdighed.

Østergaard har, må man forstå, et horn i siden på Bertelsen, fordi sidstnævnte i foråret 2020 gik i rette med Østergaards konspirationsteori om, at Socialdemokratiet har kuppet centraladministrationen og bruger den til partipolitiske ansættelser.

Her tog Bertelsen ikke Socialdemokratiet, men centraladministrationen og dens meritokratiske ansættelsesprincipper i forsvar. Alligevel skriver Østergaard uden blusel: »I hvilken rolle ser Barbara Bertelsen sig selv, når hun mener, det er hendes opgave at gå i rette med pressen, når regeringens dispositioner bliver kritiseret?«

Chefredaktøren synes sikkert selv, at hendes manipulation er snedig, men sagen er jo, at det ikke er kritik af regeringens dispositioner, som Bertelsen gik i rette med. Det er derimod Østergaards urimelige og grundløse anklage om partiskhed i centraladministrationen i en af landets største aviser, som Bertelsen med god grund kritiserede.

Østergaard ved muligvis selv, at hun digtede, men indimellem helliger målet vist midlet for chefredaktøren. Sagen vækker minder om Grundlovsdag 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen om Finansministeriets daværende departementschef, Karsten Dybvad, sagde:

»Jeg kan sige klart, at Venstre ikke længere stoler på de vurderinger, der kommer fra Finansministeriet. Vi betragter ministeriets vurdering af oppositionens politik som ren socialdemokratisk partipropaganda.«

Som i Østergaards tilfælde var her også tale om en ubegrundet smædekampagne. Anders Fogh Rasmussen fortrød og beklagede dog senere sine udtalelser. Efter han selv var blevet statsminister, endte han med at forfremme Dybvad til departementschef i Statsministeriet.

Tilliden til staten og myndighederne er høj i Danmark. Samtidig har vi et professionelt embedsværk, der den ene dag arbejder for en blå regering og den næste dag arbejder for en rød. Den konstruktion er kun mulig, fordi tilliden, professionalismen og troværdigheden er høj, og derfor værner Bertelsen naturligvis om centraladministrationens integritet, når den beklikkes med baggrund i en konspirationsteori, der er udklækket i Berlingskes lederkollegium.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget (S) samt boligordfører og udlændinge- og integrationsordfører.