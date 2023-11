Kommentarer Abonnement

Organisationer til CEPOS: Løngennemsigtighed vil fremme ligeløn

CEPOS’ kritik af ny EU-lovgivning om løngennemsigtighed rammer forbi skiven. For løngennemsigtighed er et vigtigt værktøj, der kan bidrage til at lukke løngabet, som er så stort, at kvinder kan »afholde sidste arbejdsdag« 14. november.