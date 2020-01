Drop synlig kavalergang og nøgne skuldre og hjælp med at stoppe hverdagssexismen

Jeg vil gerne slå det fast fra start: Jeg er stor tilhænger af elegant klædte professionelle kvinder i labre silkebluser, velsiddende jakker og Roccamore-sko. Kvinder skal ikke ligne Tante Berlinger eller ensrettes til grå arbejdsmus.

Kvinder må selvfølgelig selv bestemme, hvordan de vil gå klædt, men jeg tror på, at vi kan klare vores job uden at forfalde til afslørende udskæringer og tårnhøje, torturinstrumenter af stiletter og blottede skuldre – også selv om mændene elsker det.

Den tidligere amerikanske præsidentfrue Michelle Obama er en af verdens mest kendte og beundrede kvinder, og man skulle tro, at hendes biografi »Becoming« kunne sælge sig selv. Men Michelle Obama vælger at optræde på bogomslaget med smuk, nøgen, BH-fri skulder – formentlig for at bruge sin skønhed og sit køn til at fremme bogsalget. Kunne nogen forestille sig, at hendes ægtemand, tidligere præsident Barack Obama optrådte tilsvarende på forsiden af en biografi med skjorten knappet op til navlen med udsigt til masser af hud? Nej vel?

Pink Louboutin i landsretten

Her er et andet eksempel. En retssag er i gang i Landsretten i København. Den unge kvindelige advokat er ligesom sine kolleger iført den traditionelle, lange sorte silkekappe, som advokater i optræder i for at signalere værdighed og autoritet i retssalen. Da hun rejser sig, tripper hun afsted på et par tårnhøje skrigpink Louboutin-stiletter (dem med de højrøde såler). Hvorfor gør hun det? De er dødbesværlige at gå i og er formentligt aldrig fra designerens side ment som en del af en professionel arbejdsbeklædning, men snarere til brug ved et cocktailparty.

Flere erhvervskvinder er i den senere tid trådt frem i Berlingske og har fortalt om hverdagssexisme og kønsdiskrimination på arbejdspladser, hvor der hersker et forældet kvindesyn, der legitimerer sexistiske udmeldinger. Blandt andet fortæller HR-chef Kristine Hejgaard, at hun blev opfordret til at optræde i høje hæle og kjole til næste kundemøde. Hejgaard hører nemlig til den gruppe af kloge af kvinder, som ikke optræder i sexet påklædning på jobbet.

Bosse vappede en på skrinet

Sexisme og kønsdiskrimination hører selvsagt ingen steder hjemme på nogen dansk arbejdsplads. Kvinderne skal selvfølgelig skal sige fra omgående, men desværre er ikke alle er så stærke som erhvervskvinden Stine Bosse, der har berettet, hvordan hun allerede som ung »vappede en mand på skrinet« da han tog hende på brysterne.

Kære medsøstre, insistér på at udfylde jeres job uden at ty til værktøjskassen med sexede stiletter, stramme nederdele og dybe udskæringer, som måske, måske ikke, kan være til nytte for jer på kort sigt. Gem det til privatlivet – også selv om mandlige chefer måtte efterspørge udstyret. Mændene klæder sig jo heller ikke sexet på jobbet. Ingen professionel mandlig advokat kunne drømme om at knappe skjorten ned til navlen og vise måtten på brystet frem for at opnå – hvad?

Birgitte Erhardtsen er journalist og kommentator på Berlingske Business.