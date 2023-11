Kommentarer Abonnement

Dansker bosat i Israel: Vores land er i krig for børnenes skyld

Men man kan ikke som forældre benægte, at Israel nu skal udslette Hamas. Ingen kan acceptere, at børn trækkes ud af deres senge og brutalt bortføres i pyjamas efter at have bevidnet mordet på deres far og mor, skriver Samuel Goldstein.