Anne Sophie blev sendt hjem 24 timer efter, hun havde født: »Der er altså ingen, der lige bliver hængende for hyggens skyld på barselsgangen«

»Vores søn kom til verden efter en ukompliceret fødsel i juni 2020. Det var en stor tryghed for os at vide, at det var muligt at blive på barselsgangen i 48 timer efter en ukompliceret fødsel. Vi ville med stor sandsynlighed have tusindvis af spørgsmål og bekymringer. Med begrundelsen »fødslen var ukompliceret, og amningen er etableret«, blev vi alligevel sendt hjem allerede efter blot 24 timer,« skriver Anne Sophie K. Harboe, hvis søn senere måtte indlægges. Hun er stærkt kritisk overfor, at Hvidovre Hospital vil sende førstegangsfødende hjem otte timer efter fødslen, hvis de har haft en ukompliceret fødsel.

