Vildt provokerende at foreslå højere arveskat – denne store, danske filmhelt udstiller tåbelighederne

Vismændene bruger over 50 sider på at granske en forhøjelse af arveskatten, som ikke har nogen effekt. Måske de i stedet skulle have brugt et par timer på at granske indsigten i kunsten at arve i en dansk filmklassiker. Den bliver man klogere af.