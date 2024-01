Kommentar Abonnement

Udviklingslandene stiler mod en gældskatastrofe. Husk, hvad der skete med Tyskland efter Første Verdenskrig

Når lande i gældskrise kun lige akkurat får hjælp nok til at holde sig gående, står de stadig med risikoen for nye kriser. Det er en lærdom fra tidligere gældskriser, som nutidens kreditorer burde huske på. Men det er der ikke meget, der tyder på, at de gør.