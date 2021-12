Sådan bliver du en succes i forretningslivet – og mange andre steder

Lyt til artiklen

Det handler ganske enkelt om dannelse. Hvordan begår man sig egentlig, når man er blandt mennesker, som man gerne vil sidestille sig med? Den lette model er at kende de sociale færdselsregler, for så er man ligesom på samme platform. Især i forretningslivet, hvor »you hire for skills and fire for attitude«, eller »we recruit for attitude and train for skill« viser, hvor stor en prioritet opdragelse gode manérer og omgangsform har for en virksomhed.

Med nutidens enorme fokus på egen ret, egne meritter og egen værdi er det her måske at træde nogle over tæerne. Men jeg gør det alligevel. For det kan jo være lidt af en sport at iagttage andre mennesker, hvilket jeg gjorde på en restaurant forleden.

Der sad otte forretningsfolk rundt om et bord ved siden af vores bord, og de fik serveret mad i verdensklasse. Hver ret var et skue, og så sker der følgende: Halvdelen af selskabet har tydeligt styr på gode bordmanérer, servietten i skødet, og hvordan man skåler og så videre.

Men i selskabet sidder der så et par stykker, som gør tingene på deres helt egen måde. Maden bliver skovlet ind, bestikket ligger fra tallerkenen og ned på dugen, som sad man i en romaskine med to årer. Kuvertbrødet forvandles til et rundstykke, der trægt saves over med en kniv og bliver smurt på de to åbne flader. Servietten når aldrig at blive lagt i skødet, men bliver liggende på bordet, og når de skåler, så hilser de, drikker og stiller glasset i en fart, inden de igen får fat i de to årer i romaskinen og fortsætter med at spise.

Værdsæt umagen hos kokken

Jeg er ikke den store fan af hele tiden at blive afbrudt midt i en samtale, fordi en tjener skal fortælle om hver en detalje, der findes på tallerkenen. Men måske handler det i virkeligheden om at fortælle gæsterne, at der ude i køkkenet altså er nogle, som har gjort sig stor umage med maden i håbet om, at gæsterne vil gøre det samme, når de indtager den.

Dét med at lave et flot skue for sine gæster er ikke kun noget, man gør på restauranter. Man gør det privat og så sandelig også i virksomheder, hvor kantinens personale tænker over, hvordan de forskellige retter anrettes, så disse tager sig indbydende ud. Tag bare min arbejdsplads, Nordisk Film. I vores kantine er de førende i den disciplin.

Så hvad skete der egentlig med de gode bordmanérer?

De forsvandt i 1960erne og 1970ernes selvoptagethed, hvor ingen længere skulle indordne sig, men hvor alle fik fri leg. Ville man spise med fingrene, så gjorde man det. Man havde jo ret til at finde og forstå sit indre »jeg«, og jo mere man eksperimenterede i oprøret mod det borgerlige parnas, desto bedre. I ligestillingens navn skulle man i hvert fald ikke åbne døren for en kvinde eller trække stolen ud for hende. Det kunne hun sagtens selv finde ud af.

Selv i skolen gik det galt, da daværende undervisningsminister Ritt Bjerregaard (S) nedlagde fagene historie, biologi og geografi og oprettede orientering, som så blev til samfundsorientering. Politisk selvfølgelig. Ikke hvordan man begår sig i et samfund. Den obligatoriske morgensang blev i øvrigt også afskaffet. Dannelsen og derved respekten røg, men nu tyder det heldigvis på, at vi overvejer at genindføre den. Dannelse synes pludselig at være det nye sort. Tak.

Og glædeligt er det, at bordmanérer faktisk er noget, som alle kan lære, hvis de vil.

I foråret ringede en filmproducer til mig og fortalte, at man på en kommende tv-serie havde et problem. Man kendte ganske enkelt ikke etiketten for, hvordan man spiser med kniv og gaffel. Ville jeg mon bruge en dag sammen med holdet på optagelsen? Det var en anderledes opgave, men den viste sig at være nyttig. For hvordan begår man sig til et middagsselskab, når den slags ikke lige sidder på rygraden, og Emma Gads bog er for omfangsrig? En ung skuespiller udbrød under prøven: »Det her, dét har jeg godt nok aldrig lært om tidligere.«

Det forstår man jo godt, for hvor skal et ungt menneske lære den slags, hvis ens forældre heller ikke har lært det?

I fodsporene på My Fair Lady

Der har været udklækket en idé om et tv-program, hvor 12 unge kvinder (absolut uden dannelse) skulle samles på et slot og her lære, hvordan man bliver en prinsesse. Ligesom Eliza Doolittle i »My Fair Lady«, som forvandles fra en gadetøs til en pæn dame. Og så skulle de én efter én pakke kufferten og rejse hjem i takt med, at de blev stemt ud af programmet. Der er altså nogle derude, som ser, at der er steder, hvor man godt kan rette op på tingene. At der er et potentiale i alle mennesker.

Nu står det heldigvis ikke så slemt til i de danske virksomheder. Men hvis man søger et job og er blandt de to sidste i opløbet, hvad er det så, virksomheden kigger på? Jeg tror, at man kigger på, hvordan en person begår sig.

Jeg kender til en ansættelse af en ung kvinde i en international koncern, hvor headhunteren i et rollespil tre gange kom ind i et rum og forestillede at være en gæst. Første gang som hr. Hansen, der kom ind, og hr. Hansen blev her modtaget med et »velkommen hr. Hansen«. Den næste som elektrikeren Per. Han blev modtaget med et »hej Per, hvor er det godt, at du kunne komme nu«. Den sidste som kronprins Frederik, der blev modtaget med et: »Velkommen Deres Kongelige Højhed«, mens kvinden nejede.

Det var hende, der fik jobbet.

Anna von Lowzow er filminstruktør i Nordisk Film