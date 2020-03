Med 1.000 fans kan du alt

»Jeg vil gerne nominere min beslutning om at gå 100 procent selvstændig i år til århundredets dårligste beslutning.«

Sådan skrev tidligere DR-radiovært Sandie Westh på Twitter forleden. Og Sandie, jeg hører dig. I efteråret forlod jeg selv et velbetalt job i direktionen på Børsen for at blive selvstændig. Lægger man ansigtet i de rette folder, er det ikke svært at se nervøs ud ved situationen. Men tillad mig et kort øjeblik at fejre beslutningen om at gå for sig selv. Vi er blevet givet en gave, der rummer det måske største potentiale, vi nogensinde har haft.

Hvorfor? Det handler blot om at se på situationen med de rigtige briller.

For nylig læste jeg en bog, der gjorde indtryk. »​Company of One« hedder den og er skrevet af Paul Jarvis. Den handler om, at det at forblive lille er den næste store trend for virksomheder. Fordi det at være stor for størrelsens skyld og konstant jage vækst bliver et ræs mod bunden, hvor især de menneskelige aspekter bliver glemt.

Vi lever i en tid, hvor »Løvens Hule« er et af de mest sete TV-programmer. Hvor drømmen for mange nyuddannede er at starte egen virksomhed, blive store meget hurtigt og få en masse medarbejdere. Vækst er blevet et synonym med succes og fremgang. Men hvad nu, hvis man vælger det modsatte? At forblive lille med vilje.

Mennesket har en naturlig lyst til at udvikle sig. Personligt kan jeg have svært ved status quo. Der må gerne ske noget, for i stilstanden lurer afviklingen. Men hvem siger, at man står stille, bare fordi man ikke vokser på omsætning eller stab?

Jarvis' filosofi er at opnå et langt rigere liv ved at prioritere sig selv og sit arbejdsliv i overskuelige rammer. Ved at forblive en lille virksomhed kan man sigte efter mere saliggørende mål i livet og ikke mindst undgå uendelige møder, medarbejdere og konstante krav om forventninger til den næste vækstrejse. Der kan stadig være plads til masser af personlig og faglig udvikling. Der kan stadig være rigeligt med kreative udfordringer, månedlange projekter og svære problemstillinger, der skal knækkes. Men det kan lige så vel foregå i en enkeltmandsvirksomhed, som det kan foregå i en børsnoteret af slagsen. Hvorfor ikke?

At være og ikke mindst forblive en lille virksomhed taler direkte ind i Kevin Kellys efterhånden 12 år gamle idé om de 1.000 ægte fans. Du behøver ikke, mente han, der er medstifter af Wired Magazine, at have millioner af kunder, læsere eller fans for at skabe en forretning for dig selv. Du kan nøjes med 1.000 af slagsen – så længe de er dedikerede og køber alt, du producerer. Fans, som vil køre en halv nat for at se dig optræde. Forudbestille din bog. Lytte dedikeret til din podcast. Loyalt læse alt, hvad du skriver, og selvfølgelig også betale for det.

Kellys idé var, at man med 1.000 loyale fans bør kunne skabe så meget indhold, at man kan sælge for 100 dollar pr. år til hver af dem. Det skaber ikke en formue, men det skaber en indtægt, der er væsentligt højere end gennemsnittet både i USA og herhjemme. Og så behøver man faktisk ikke så meget mere.

Ingen kunne have forudset coronavirus og dens indflydelse på markederne og økonomien. Men så meget desto mere har vi brug for folk, der tør. Både innovatører i etablerede virksomheder, der har mod og mandat, men især også mindre, selvstændige og små virksomheder, der har fleksibiliteten og kreativiteten til at komme med bud på nye løsninger.

Vi gennemlever lige nu en periode med uvished og omskiftelighed i et tempo, der sjældent er set. Når vores samfund åbner igen, ser verden anderledes ud. Hermed en opfordring til flere om at finde ind til kernen af det, de virkelig kan og tror på. Glem den rige onkel. Glem det rette tidspunkt, for det kommer aldrig. Og glem ikke mindst ideen om, at du skal være en gigant i din branche, før det hele giver mening. Der er et utal af nicher derude, der hver især rummer masser af ægte fans. Find dem, dyrk dem, tal til dem. Og se, om du kan blive så succesfuld, at du ikke behøver at blive større.