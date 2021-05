Et spørgsmål, ingen ledere bør stille

De flestes tanker kortsluttes, når de får spørgsmålet. Alligevel bruger chefer det hele tiden uden at være klar over problemet. Det vil tre forskere fra Harvard gerne ændre på med et nyt studie.

Ting Zhang, Francesca Gino (kendt for bogen »Rebel Talent«, der varmt kan anbefales) og Joshua D. Margolis mener, at mange ledere spænder ben for sig selv og deres medarbejdere ved at stille det forkerte spørgsmål. Når de står foran et tilsyneladende uløseligt problem og siger, »hvad skal vi gøre«, spænder de ben for kreativitet og får os til at handle mindre etisk.

Forestil dig, at du møder en ven efter en travl dag på arbejde. Det går godt. Du er begyndt at føle dig som en del af holdet. Du regner med dine kolleger, og de regner med dig.

Nu har du fri og står foran en ven, som har brug for at tale med dig. Du lytter. Din ven er frustreret og begynder at græde og spørger så, om du kan holde på en hemmelighed. Du ved godt, at den slags løfter kan være problematiske, men regner med, at det er en rent privat sag. Så du svarer »ja, selvfølgelig« og siger dermed ok til at holde på en hemmelighed, du endnu ikke ved, hvad er.

Og så fortæller din ven, at finansieringen til det projekt, du og din største kunde arbejder på, vil forsvinde på grund af problemer hos en tredjepart. Situationen er ikke hypotetisk, men en sand case, der indgår som fast pensum i undervisningen i ledelse og ansvarlighed.

»Mange tænker måske, at der er et modsætningsforhold mellem kreativitet og god moral, men det er omvendt.«

Svigt eller respekt

Stiller man spørgsmålet, »hvad skal man gøre«, peger de fleste kun på to muligheder: Den første er at svigte vennens tillid og fortælle om situationen til sin chef, som kan finde alternativ finansiering, mens tid er, og forhindre tab. Den anden er at respektere aftalen med vennen, men samtidig risikere, at ens arbejdsgiver og en stor kunde bliver ramt af voldsomme tab, der kunne være undgået.

Mange tænker måske, at der er et modsætningsforhold mellem kreativitet og god moral, men det er omvendt. Hvis vi kun kan se få løsninger og handler rigtigt ud fra det ene hensyn, går det ud over det andet. Selvom begge tilgodeser en interesse, der i sig selv er ordentlig, har de også et indbygget svigt: Ordentlighed over for vores ven, svigt af arbejdet. Eller ordentlighed over for vores arbejdsgiver og de mennesker, vi arbejder sammen med og svigt af vores vens fortrolighed og vores løfter.

Derfor er det nødvendigt at skabe grobund for mere kreativitet og moralsk indsigt. I deres eksperiment deler de deltagerne op i to grupper og giver den ene det normale spørgsmål: »Hvad skal man gøre?«

Den anden gruppe spørger de: »hvad kan man gøre?«. Og kun den sidste gruppe kommer med bedre løsninger, der tilgodeser vennens behov for fortrolighed og ønsket om at være en god kollega. (For eksempel at arbejde på at finde alternativ finansiering til kunden, så de kunne få det, de mistede et andet sted fra. Eller få vennen til at hjælpe med at få sat et møde i stand, hvor parterne kan tale direkte med hinanden, mens der stadig er tid til at finde andre løsninger.)

Moralsk indsigt

»Kan-tænkningen« skaber nye perspektiver og andre løsningsmuligheder på ellers uløselige problemer og skaber også moralsk indsigt, som muliggør at tilgodese flere interesser, der ellers kan være i konflikt med hinanden.

Når vi står over for »rigtigt mod forkert«-dilemmaer, er det fint at spørge, hvad man skal gøre eller bør gøre. For vi kender svaret. Men når vi ikke har gode løsninger på rede hånd, indskrænker »skal«-spørgsmål vores kreativitet og giver os ikke bare færre valgmuligheder, men også dårligere valgmuligheder, der kan få os til at handle mindre etisk.

Vi skal være bedre til at udfordre præmisserne og lede efter moralsk indsigt og alternative løsninger, fordi vi i stigende grad møder komplekse og modstridende krav i vores arbejde. Krav og dilemmaer, som kalder på, at vi spørger hinanden, hvad vi kan gøre.