Kommentar Abonnement

Det kinesiske vækstlokomotiv har svinet verden til. Kina må redde verden og sig selv

Kinas økonomiske vækst bremser op, men landets CO₂-udledning fortsætter med at stige. Tiden er løbet fra den kulstofintensive investeringsmodel, som Kinas vækst byggede på. Nu må de kinesiske ledere hurtigst muligt følge verdens førende industrilande og skifte deres fokus over på at øge det private forbrug og samtidig mindske energiforbruget.