12 gode grunde til at elske hjemmearbejde – bare kvinderne ikke ender ved kødgryderne

Afdøde Peter Zobels lidt støvede forsikringsselskab Codan har stillet sig i spidsen for en spirende kulturrevolution på det danske arbejdsmarked, hvor både ansatte og arbejdsgivere er i fuld gang med at lære at elske hjemmearbejde.

Halvdelen af Codans 1.000 medarbejdere skal efter nytår arbejde hjemmefra i mindst to dage om ugen, for de bliver nemlig gladere og mere innovative, og kunderne bliver mere tilfredse. Codan giver tilskud til hjemmearbejdspladsen og sparer 20 procent af huslejen på kontorplads.

Birgitte Erhardtsen er journalist og kommentator på Berlingske Business. Fold sammen Læs mere Læs mere

Her er 12 gode grunde til at gøre som Codan og knuselske hjemmearbejde:

1. Få mere tid til familien

Især børnefamilier har fordel af, at de i gennemsnit kan spare 45 minutter på daglig transporttid. Det indsnævrer vinduet mellem aflevering og afhentning i institution markant. En kop kakao med skolebarnet i fars kaffepause er en ekstra bonus.

2. Bo billigere

Boligpriserne i København er på himmelfart, og en lejlighed på 100 kvadratmeter stjæler en stor luns af budgettet. Skal man ikke på job hver dag, er det praktisk muligt at bo længere væk fra storbyen, hvor et skønt hus kan fås for for samme pris.

3. Mindre sygefravær og stress

En mere fleksibel arbejdsdag og bedre work-life-balance giver mindre stress og færre sygedage. Et småsygt barn, der ikke kan sendes i institution, hindrer ikke altid, at forældrene kan levere en vis arbejdsindsats den dag.

4. Ny chance til udkantssamfund og sovebyer

Hvor Roskilde, Køge og Helsingør normalt markerer den maksimale afstand for folk, der arbejder i København, så kan fjernere landsbyer blomstre, når hjemmearbejdende storbyboere slår sig ned.

5. Færre biler og færre ulykker

Færre bilister på vejene betyder kortere transporttid for dem, der ikke har hjemmearbejdsdag. Måske kan behovet for en betalingsring ligefrem fortone sig, hvis 20 procent af bilerne hver dag bliver stående i garagen. Færre fortravlede danskere ved rattet betyder færre trafikuheld, som koster liv og førlighed, belaster sundhedsvæsnet – og skaber endnu mere trængsel.

6. Færre togture med DSB

Pendlere hader DSB, som for ofte efterlader kunderne frysende på perronen, mens de stressede venter på morgentoget. Et nyt liv tegner sig, hvis man kun skal af sted et par gange eller tre om ugen, og risikoen for igen igen at komme for sent til møder reduceres.

7. Mindre luftforurening

Mindre biltrafik giver mindre sundhedsskadelig udstødning på de store indfaldsveje i København, hvor selv De Konservative har fået nok og foreslår at udfase ældre benzin- og dieselbiler. CO 2 -udslippet vil også falde.

8. Virksomheden sparer penge

Codan tegner og fortæller, så alle kan forstå det. 1.000 arbejdspladser i Codan-tårnet reduceres til 575 i et mindre domicil. Det er ikke ristet i runer, at virksomheder skal bruge oceaner af penge på dyre kvadratmeter, som medarbejderne skal valfarte til hver dag. Pengene kan udbetales til dygtige hjemmearbejdende medarbejdere, der leverer innovation og effektivitet og til aktionærerne.

9. Mindre pres på lønninger

Dyre huslejer i København kræver høje lønninger. Facebook har ligefrem måttet betale huslejetilskud til ansatte på dyre adresser tæt på hovedkvarteret i Silicon Valley. Helt eller delvist hjemmearbejdende ansatte i Storkøbenhavn kan bo billigt og naturskønt i omegnskommunerne. Lang transport er OK, hvis det kun er to-tre gange om ugen.

10. Fred til at arbejde

Man savner kollegerne, jo, men ikke deres sniksnak hen over bordene i kontorlandskabet, når man sidder med en opgave, der kræver koncentration.

11. Simpel intern mødelogistik

Indrømmet, digitale møder bliver aldrig det samme som personlige møder. Men både chefer og ansatte bliver bedre og bedre til at håndtere teams og hangout. Spildtid undgås, når mødedeltagelse kun er et tryk på en knap væk. Vi slipper for kolleger, der farer rundt for at finde mødelokale og først skal hente kaffe. Mængden af (til tider trættende) smalltalk er mindre på digitale møder.

12. Milliarder i øget velstand

Hvis én million danskere arbejder hjemme én dag om ugen, så stiger velstanden med fire milliarder kr., og arbejdsudbudet øges – vel at mærke hvis halvdelen af den sparede transporttid omsættes til arbejdstid, har Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Kraka beregnet.

Pas på ligestillingen

Selvfølgelig er der også løftede pegefingre. Hjemmearbejde skal helst være frivilligt. Småbørnsforældre i små boliger drømmer måske ikke om hjemmearbejde. Og arbejdsgiverne må sørge for ergonomisk rigtige arbejdspladser, når hjemmearbejdet bliver permanent.

Og allervigtigst – hjemmearbejdet må ikke banke ligestillingen tilbage til kødgryderne, hvor mor arbejder ved skærmen derhjemme blandt børn og vasketøj, mens far er synlig på jobbet og sikrer sig chefens bevågenhed og deraf følgende karrieremuligheder.