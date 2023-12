Visum, bolig og børne­have: Iværksætter tog sig af alt for IT-ekspert fra Singapore

De københavnske IT-startups kæmper med at få udenlandsk arbejdskraft uden for EU til byen, men virksomheden Grandhood tog sagen i egen hånd og gjorde alt for at sikre, at drømme­kandidaten fra Singapore blev en del af deres team.