Sagde farvel til international modekarriere: Nu vil hun puste nyt liv i historisk dansk handskefabrik

Vi spoler tiden tilbage til 2007. Berlingske Nyhedsmagasin bragte i februar det år en artikel om Randers Handskefabrik med overskriften »Danmarks svar på Gucci«. Artiklen handlede om, hvordan man kunne skabe »en Gucci« ud af verdens måske ældste handskefabrik – altså, hvordan man blæser nyt liv i en gammel virksomhed, der fremstiller kvalitetsprodukter med stor respekt for håndværket.

I Aarhus læste en ung 25-årig frisør artiklen og fik en god idé. Han havde siden 2003 forgæves bejlet til en af sine kunder, en 29-årig dansk kvinde med fart på karrieren i London. Hun blev klippet hos ham, hver gang hun var på besøg hos sine forældre i Aarhus.

Rina Hansen, som kvinden hedder, havde en kæreste i London, og her kunne hun udleve karrieredrømmen. Hun havde siden 2000 arbejdet for luksusbrands som Burberry og MCM, og sideløbende med sine fuldtidsjob hos designere og modehuse havde hun videreuddannet sig fra designer til kandidat i strategisk marketing og e-handel.

Hendes fremtid var i modeindustrien i London. Og helst med et hjørnekontor i spidsen for et af de store modehuse. Altså lige indtil hun læste artiklen om Randers Handsker. Den havde frisøren sendt til hende i et forsøg på at trække hende til Danmark.

»Den tændte noget helt andet i mig end de job, jeg stræbte efter. Den gav mening i forhold til det, jeg arbejdede med, og i forhold til de værdier i Randers Handsker, jeg kunne fornemme ud fra artiklen,« siger Rina Hansen.

En artikel af Hanne Sindbæk i Berlingske Nyhedsmagasin i 2007 blev katalysatoren, der satte gang i salget af Randers Handsker fra Arne Vejrum til Rina Hansen. Det tog hende næsten 11 år at overtale Arne Vejrum til at sælge virksomheden, som hun overtager, når 2018 bliver til 2019.

Og måske manglede der noget i livet i London. Noget som hendes frisør, Thomas Bro Hansen, havde fornemmet. For artiklen ramte hende. Randers Handsker emmede af historie, stolthed, tradition og glæden ved håndværk. Der var muligheder og et potentiale, der kunne udfoldes.

»Thomas fik mig overbevist om, at det faktisk kunne være en livsmission for mig. Jeg tror altid, at jeg har søgt efter en livsmission. Der er jo to store dage i dit liv. Den dag, du bliver født. Og den dag, du finder ud af hvorfor. Jeg vidste, at mit »hvorfor« helt sikkert havde noget at gøre med mode, håndværk, premium brands og troen på, at brands kan noget mere end at sælge varer,« siger hun og fortsætter:

»Tanken om at overtage et firma med så rig en historie og få lov til at videreføre den, og koble de her værdier til noget, der er større end selve firmaet, det tiltalte mig meget.«

Ti års ventetid

Men der skulle gå mere end ti år, før drømmen blev til virkelighed. For i 2007 var ejeren af Randers Handskefabrik, Arne Vejrum, ikke klar til at sælge virksomheden.

Rina Hansen kontaktede ham cirka hvert halve år, mens hun fortsatte karrieren i London, hvor hun var brand manager hos MCM og arbejdede tæt sammen med luksusbrandets kvindelige topchef, koreanske Sung Joo Kim.

FAKTA Rina Hansen 40 år. Uddannet designer fra Teko i Aarhus. Hun har også en kandidatgrad i strategisk marketing og e-handel fra University of Arts i London og en erhvervs-ph.d. i omnichannel og branding fra CBS IT Management. Karrieren begyndte som designer i Australien og fortsatte med digitalt salg, marketing og branding hos forskellige designere og modehuse i London. Blandt andet Burberry og MCM. I Danmark har hun været hos først Hummel som ansvarlig for global marketing og omnichannel og siden hos By Malene Birger med samme ansvarsområder. Sidder i bestyrelsen for smykkevirksomheden Pilgrim. Stiftede influencer platformen Brandheroes i 2016 sammen med sin mand og forretningspartner, Thomas Bro Hansen. Bor i Randers og mor til to tvillingepiger på seks år. I fritiden holder hun af at designe, synge, spille klaver, dyrke sport og opleve kunst og musik. FOLD UD

Rina Hansen havde stadig sin kæreste i London, men var blevet gode venner med sin frisør, der stadig talte om, at de skulle blive gamle sammen. Hun var ved at blive mør. Han slog til en sommerdag i 2008 og friede til hende. Hun sagde ja. Året efter blev de gift, og i sommeren 2009 flyttede hun fra London til Skanderborg.

Hjemvendt til Danmark fortsatte hun med at løbe Arne Vejrum og Randers Handskefabrik på dørene. Men hun stræbte samtidig efter at fortsætte karrieren i Danmark. Bestseller, IC Companys og Hummel fik alle en ansøgning om at ansætte hende som erhvervs-ph.d. med fokus på webhandel, digital branding og koordineringen af virksomhedens fysiske og digitale kontaktflader med kunden, såkaldt omnichannel. Men Rina Hansen var for tidligt ude.

»Ingen var klar til webhandel og omnichannel i 2009,« siger hun.

Hummel endte dog med at ansætte Rina Hansen som erhvervs-ph.d. i en deltidsstilling. Men snart blev det til en fuldtidsstilling. Hun blev bedt om at sætte et digitalt team op, for hun havde prøvet det hele før i London. Og snart slugte hendes digitale team marketingafdelingen og ansvaret for detailbutikkerne, og Rina Hansen endte i spidsen for Hummels globale marketing og omnichannel.

Midt i det hele, i 2012, fødte hun tvillinger.

I 2016 fik hun tilbudt et lignende job hos By Malene Birger i København, men boede stadig i Skanderborg. Det blev til fire dage i København og hjemmearbejdsdag fredag. Hendes mand, der i mellemtiden havde skiftet branche og havde fået job på et digitalt marketingbureau, tog sig af hjemmefronten samtidig med, at han etablerede Brandheroes, der er specialiseret i marketing ved hjælp af såkaldte micro influencers, altså personer, der har skabt sig en profil via sociale medier.

Efter to år med den modus bad han hende om at droppe jobbet i København og komme hjem til familien.

»Han sagde, at jeg var nødt til at komme hjem nu, for han kunne ikke balancere det mere. Og det blev jeg nødt til at tage alvorligt,« siger hun.

Det sværeste i hele mit liv

Det blev et hårdt, men nødvendigt brud med hendes ambition om et hjørnekontor i en stor international modekoncern.

»Det var noget af det sværeste – ikke kun i min karriere, men i hele mit liv – at skulle give afkald på min karriere. Det var som om, at jeg skulle sige farvel til mit liv og min drøm og alt det, jeg var trænet til og havde stræbt så meget efter. Jeg havde nærmest ikke haft andet i mit liv end karriere. Det var også lidt ubekvemt, da mine børn kom midt i det hele, men det har jeg fundet fred med,« siger hun.

40-årige Rina Hansen overtager Randers Handsker ved udgangen af 2018, men hun er allerede nu ved at støve virksomheden af og give den nyt liv - også digitalt. Blandt andet med en eksklusiv handske-kollektion, som markedsføres af internationalt kendte influencers på Instagram.

I mellemtiden var familien flyttet til Randers for at komme tættere på handskefabrikken og Arne Vejrum, som de siden 2007 havde forsøgt at overtale. Rina Hansen tænkte, at det var nu eller aldrig. Lillejuleaftensdag i 2016 bankede hun på hos Randers Handsker. Hun var nervøs.

»Jeg havde taget en julekurv med, for så tænkte jeg, at han ikke kunne afvise mig,« siger hun.

Arne Vejrum var der ikke. Hun fik besked om at komme tilbage en halv time senere. Ventetiden gjorde hende yderligere nervøs, men Arne Vejrum tog godt imod hende. De talte en time. Ikke om forretning eller om Randers Handsker, men om deres familier. De blev enige om at mødes igen efter nytår.

Det blev til regelmæssige møder på fabrikken hver anden weekend. Hver gang var Rina Hansens mand og deres to døtre med.

»Vi talte om værdier, familier og hvad vi gerne ville have, at Randers Handsker skulle blive til. Der gik lang tid, inden vi talte om forretning og omsætningstal. Det betød ikke noget for Arne, for som han siger, så handler generationsskifter om mennesker og ikke om forretning. Og det betød heller ikke noget for os. Det var mere den her livsmission, der betød noget,« siger Rina Hansen.

Arne Vejrum og Rina Hansen på tærsklen til et generationsskifte. 40-årige Rina Hansen overtager Randers Hansker fra 81-årige Arne Vejrum, hvis familie har ejet handskefabrikken siden 1927.

Der er nu snart gået to år siden, at Rina Hansen bankede på hos Randers Handsker, og nu er det lykkedes. Hun og ægtefællen overtager Randers Handsker med udgangen af 2018.

En forvandling

De har ikke planer om at revolutionere Randers Handsker. Virksomheden og brandet skal udvikles med respekt for historien. Det kommer til at ske i små ryk, men på længere sigt vil forvandlingen formentlig tydeligt kunne ses.

»Vi skal tage noget af det bedste fra Randers Handsker, opgradere det en smule og give det noget liv på de sociale medier og se, hvordan forbrugerne reagerer på det,« siger hun.

Hun har allerede sat de første nye skibe i søen. Eksempelvis er en eksklusiv minikollektion med brandet »Rhanders« netop landet i butikkerne. Markedsføringen understøttes af internationalt kendte influencers på Instagram.

De næste par år vil der stadig stå 'Randers Handsker' på butiksfacaderne, men tanken er, at 'Randers Handsker' med tiden skal forkortes til det mere internationale navn RHANDERS, som virksomhedens nye ejer, Rina Hansen, har introduceret som et sub-brand.

Fra 2020 vender Randers Handsker tilbage til rødderne og får igen tasker i sortimentet, så virksomheden bliver mindre sæsonpræget. Og så vil de åbne flere butikker. Randers Handsker har i øjeblikket kun to butikker, en i Randers og en i København.

»Jeg ville elske at have en shop-in-shop eller en butik i Københavns Lufthavn. Randers Handsker havde butikker i London og New York i begyndelsen af 1900-tallet, og jeg vil gerne have shop-in-shops rundt om i verden. Der er noget vigtigt i at kunne mærke og røre handskerne, men jeg tror, at salget mere bliver drevet af det digitale og bliver onlinesalg,« siger hun.

Hendes ambition for den 207 år gamle handskefabrik er klar.

»Randers Handsker skal have lov til at vokse sig til en stor virksomhed, der skal positioneres på linje med andre danske heritage-brands som Royal Copenhagen og Georg Jensen, der også har en stærk håndværkstradition, og som virkelig kerer sig om produktet,« siger hun.

Tidshorisonten har hun ikke lagt sig fast på.

»Men det bliver inden, at næste generation tager over,« siger hun.