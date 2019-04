København er stjernearkitektens afsæt til international succes

Grimassen har vanskeligt ved at finde sig til rette i ansigtet. Han rykker lidt utrygt på stolen. Hænderne famler forgæves efter ro.

»Jeg kan faktisk ikke lide at sige det, og du er nok den første, der får mig til at sige det.«

Dan Stubbergaard føler tydeligt ubehag ved den sætning, som få sekunder inden slap ud mellem læberne. Den danske stjernearkitekt og ejer af Cobe Architects har ellers emmet af ro og selvtillid i den halve time, som interviewet indtil nu har varet. Men når han bliver bedt om at se tilbage på de tretten år, der er gået, siden han etablerede tegnestuen som en enkelmandsvirksomhed i et kontor, som han reelt ikke havde råd til, på Amager, bliver han alligevel lidt ubekvem.

Det er det fænomen, der ofte rammer den del af den danske befolkning, som befinder sig bedst med ikke at fremhæve egne præstationer, i det øjeblik, hvor de alligevel bliver nødt til at gøre netop det.

Og nu til sætningen.

»Vi er nok den tegnestue, der har fået lov til at sætte det største aftryk på København de seneste ti år.«

Cobe Architects har i forhold til kendskabsgraden ligget lidt i ly af den mere kendte arkitekt Bjarke Ingels' tegnstue BIG, der har buldret frem ikke mindst internationalt de seneste år. Men ikke desto mindre har Cobe sat stregerne til nogle af den danske hovedstads meste kendte byrum og områder. Lad os lige remse op.

De to førstnævnte er københavnske knudepunkter, og Nordhavnen er Københavns nye bydel, der bliver større end Østerbro.

»Det er ret rørende at sidde og se tilbage på, hvor mange steder vi har fået lov til at arbejde med byen. Jeg føler mig enormt privilegeret.«

Dan Stubbergaard begyndte i et kontor på Amager, som han reelt ikke havde råd til. Idag består Cobe Architechts af knap 150 ansatte og har hovedkontor i Skats gamle bygning på Nordhavnen.

Han forklarer selv, at det er projekter, der i den grad har været med til at skabe det Cobe, som er i dag, hvor tegnestuen i udpræget grad arbejder med byrum, byplanlægning og selve bygninger.

»Kernen i Cobe er, at vi forstår alle niveauer af, hvordan man udvikler en god by. Det er fra planlægningsniveau i Nordhavnen til alle de vigtige rum, der er mellem husene, som syer byen sammen, og så er det selve bygningerne.«

Udlandet lurer med

Dan Stubbergaards sans for byrummet har også fanget udlandets interesse.

Dét, der for få år siden var en mellemstor dansk tegnestue, båret af større danske projekter, er nu en virksomhed med knap 150 ansatte, som stort set henter sin omsætning i lige dele internationale og nationale projekter.

Et af de mere bemærkelsesværdige projekter uden for landets grænser er et spektakulært besøgs- og konferencecenter for den tyske sportstøjsgigant Adidas. Og så sent som i februar annoncerede den danske tegnestue et nyt 77.000 m2 stort projekt i Bremen, der skal blive et nyt vartegn for den tyske havneby. Lige nu har virksomheden også gang i tre projekter i den canadiske storby Toronto.

En af Cobes større udenlandske projekter er et besøgs- og konferencecenter for den tyske sportstøjsgigant Adidas.

Ifølge Dan Stubbergaard står de mange internationale projekter på et fundament støbt af succes i København.

»København er en ekstrem vigtig platform for os at stå på som tegnestue,« siger han og fortætter:

»På trods af at København er en lille by, er det internationalt en by, som man ser meget på. Det er en by, der er lykkes med at skabe meget hvervdagskvalitet til dens beboere og en by, der har knækket koden i forhold til grøn mobilitet, da 40 procent af indbyggerne cykler. Samtidig er det en by, der i den grad har arbejdet med livet mellem husene.«

Midt på Nordhaven står the Silo, som Cobe allerede har vundet en pris for.

En del af en bevægelse

Dan Stubbergaard er del af en gylden generation af arkitekter, der i løbet af det seneste årti har markeret sig stærkt både på dansk og udenlandsk grund – særligt personificeret af Bjarke Ingels. Og fortællingen om Dan Stubbergaard som arkitekt begynder faktisk også samme sted, som Bjarke Ingels kommer fra.

Dan Stubbergaards første job i begyndelsen af 00erne blev på tegnestuen Plot, der var stiftet af de to unge arkitekter Bjarke Ingels og Julien de Smedt. Visionen for de unge arkitekter var, at der skulle være et narrativ for de bygninger, som man lavede. Det handlede om at skabe arkitektur, der løftede sig over blot at være et tag over hovedet, rum og toiletter.

Dan Stubbergaard stiftede i 2005 - sammen med Vanessa Carlow - tegnestuen COBE. Hun kom fra Berlin og han kom fra København - sådan blev navnet til Cobe.

Dan Stubbergaard kalder det selv for et paradigmeskifte og husker sin karrieres første år som enormt sjove med en følelse af at være del af en bevægelse. Men efter fire år ville han prøve sin egen vision af og stiftede derfor Cobe i slutningen af 2005.

Allerede i 2006 vandt den lille tegnestue den internationale arkitekturpris »Den Gyldne Løve« i Venedig for et stort projekt i Kina, og i 2008 tog det for alvor fart, da Cobe inden for et år vandt fire store projekter: Nørreport Station, Israels Plads, byplanlægningen af Nordhavn og Tingbjerg bibliotek og kulturcenter.

»De projekter har været med til at forme alt det andet, som vi har gjort sidenhen,« siger han.

Cobe og Dan Stubbergaard står blandt andet bag renoveringen af Israels Plads.

Angstprovokerende

Særligt Nordhavnen er et projekt af gigantiske dimensioner. Efter planen skal området være fuldt udbygget i løbet af 40 til 50 år og kan indeholde op mod 3,5 mio. kvadratmeter byggeri.

»Det er fuldstændigt angstprovokerende at få lov til at skabe en langsigtet byudvikling i København over de næste 50 år. Det er et bykvarter, der er større end Østerbro,« siger Dan Stubbergaard.

Dan Stubbergaard har fornyligt flyttet sin tegenestuen ud på Nordhaven, som de selv har været med til at byplanlægge. Den nye bydel kommer til svare til omkring 470 fodboldbaner. Efter planen skal området være fuldt udbygget i løbet af 40-50 år og kan indeholde ca. 3,5 mio. m2 byggeri.

Nu sidder han selv ude i Nordhavnen, da Cobe tidligere på året flyttede hovedkontoret ud midt på det gamle havneområde, mens nye bygninger pibler frem omkring ham. Og det er netop her, magien sker, forklarer han.

»Det er jo først, når det er bygget, at man kan se, hvad det er, vi tegner, gør og skaber for mennesker. Det er det magiske øjeblik, når ting bliver indtaget,« siger han og fortsætter:

»Den første uge, da Nørreport Station åbnede, stod jeg derinde hver dag og bare kiggede. Jeg var hundeangst for, at folk ikke stillede cyklerne, som vi havde tænkt, eller at folk stod og sagde, at det var dårligere end før.«

Amager-DNA

Dan Stubbergaard vender tilbage til København, når han skal forklare den succes, som tegnestuen oplever i udlandet i disse år.

Hans pointe er, at Købehavn lige nu rider på en bølge af kvalitet inden for stort set alle kreative brancher. Gourmetscenen er for længst blevet hyldet globalt og har skudt sig selv op i verdenseliten, men også mode og dansk design spiller en rolle internationalt i de her år, og så er der arkitekterne, der for alvor har fået en opblomstring. De kan igen begynde at måle sig med den generation af arkitekter, der i 60erne og 70erne sendte dansk arkitektur op i verdensklassen.

Men det handler også om noget mere udefinerbart som livskvalitet.

»Jeg er selv fra København. Født og opvokset på Amager. Det er et sted med en meget høj social diversitet. Amager er en collage både socialt og arkitektonisk med villaer, rækkehuse, sociale boligbyggerier og erhvervsområder. Mit DNA er at komme fra en bydel, der har en stor rigdom både socialt og arkitektonisk.«

Dan Stubbergaard bruger begrebet at sy byens rum sammen. Byplanlægning består ikke blot i at banke det ene hus op efter det andet uden at tænke helhed. Og ifølge Dan Stubbergaard har man været god til helheder i København og samtidig er det en disciplin som langt de fleste danske arkitekter mestrer.

Han fortæller om, hvordan tegnstuen næsten dagligt får besøg af delegationer fra udlandet, der er nysgerrige på dansk arkitektur og København som by.

»De vil gerne høre, hvordan man i København er lykkes med at transformere en sovende postindustriel by med høj arbejdsløshed i 80erne til en by, som vokser, er økonomisk sund og har et højt niveau af livskvalitet for de mennesker, der bor her.«

FAKTA Blå Bog Dan Stubbergaard er 45 år gammel og bor i København. Han er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole. Efter endt uddannelse i 2001 var han først ansat ved den berømte hollandske tegnestue, MVRDV, der herhjemme måske vil være mest kendt for omdannelsen af to siloer på Islands Brygge til beboelseskompleks. Derefter var Dan Stubbergaard hos PLOT, der blandt andet var stiftet af Bjarke Ingels Dan Stubbergaard stiftede i 2005 - sammen med Vanessa Carlow - tegnestuen Cobe Architects. I dag har Cobe knap 150 ansatte og er kendt for en stribe store danske projekter: Nørreport Station

Ragnarock Museum i Roskilde Se flere projekter her.

Ikke for enhver pris

Udlandet er vigtigt for Cobe og Dan Stubbergaard af to årsager. Først og fremmest er der nogle økonomiske muskler uden for landets grænser, der gør det muligt at skabe byggerier med en vis pondus. Dernæst handler det om at gøre sig mindre sårbar som forretning.

»Det handler også om at konsolidere vores forretning i Danmark og ganske enkelt risikominimere forretningen i forhold til konjunkturer. Når det igen går ned i Danmark, så kan vi øge aktivitetsniveauet på andre markeder.«

Cobe har også tegnet den finske by Tamperes nye centralstation. Over banegårdspladsen skal der etableres en stor, åben tagkonstruktion, som er tænkt til at blive byen mødested. Rundt om stationspladsen skal der bygges biograf, butikker, boliger og kontorer.

Det er dog ikke alle lande, der får glæde af Cobes byggerier.

»Vi har truffet en beslutning om at begrænse os geografisk og vil derfor primært lave projekter i Europa og Nordamerika. USA og Canada er oplagte, da vi kan se, at vi kommer med en tilgang, som de sætter stor pris på. Samtidig er der god mulighed for at lave fornuftig forretning. Man bliver betalt og behandlet ordentligt. Hvilket ikke altid er lige let andre steder i verden.«

Ny rolle og vision

Cobe er vokset massivt de seneste år. På få år har virksomheden fordoblet antallet af ansatte, og de mange udenlandske projekter kræver flere rejsedage. Dan Stubbergaard trak sig allerede for en del år siden fra rollen som adm. direktør i erkendelse af, at det ikke var dér, han var bedst.

»Udgangspunktet var, at jeg var herre i eget hus. Jeg var arkitekten og kunne få lov at tegne det, som jeg gerne ville. Så er vi vokset. Og så har jeg mistet mere og mere af tiden til at være arkitekt, fordi der har været mange andre opgaver som ejer og direktør. Den tid er jeg ved at få tilbage nu, så jeg igen kan være arkitekten og være med til at tilføre vores projekter værdi.«

Cobe har sat stregerne til den nye Papirø på Christiansholm i København.

Nu er han i gang med at dreje tegnestuens projekter ned ad en ny vej. Han har en ambition om at bygge mere bæredygtigt. Han peger på, at 40 procent af det samlede CO2-aftryk på planeten kommer fra byggeriet.

»Når vi fratager jordens ressourcer ved at bygge, så skal vi være meget bedre til at sikre, at det er holdbart og genanvendeligt,« siger han.

Han vurderer, at »det bliver fuldstændigt fantastisk at være arkitekt de næste tyve til tredive år«. Netop fordi der er et paradigmeskifte på vej, der kommer til at ændre den måde, vi bygger på, og hvordan tingene ser ud, og om det kan nedbrydes og genanvendes, vurderer han.

»Når man arbejder med arkitektur, så har man et kæmpe ansvar. Det, du laver, rækker ud over din egen tid. Det er bygninger, som skal stå til de næste generationer. Så de skal både være smukke at se på, holdbare og genanvendelige. Ellers giver arkitektur ingen mening,« slutter han.